La vendetta di Shakira colpisce ancora: Piqué avrebbe tradito Clara Marti con la sua divorzista L’ex difensore del Barcellona avrebbe già tradito Clara Chia Martì, anche se la relazione sarebbe addirittura precedente. Si chiama Julia ed è l’avvocatessa che ha lavorato proprio al divorzio tra Piqué e Shakira.

L'amore non è amore se non ti fa soffrire. Provate a chiederlo a Shakira, che ci ha scritto una canzone di rivalsa, ma adesso provate a chiederlo anche a Clara Chìa Marti. Il gossip spagnolo è impietoso nei confronti delle mujeres, sia di quelle che piangono, sia di quelle che fatturano. Gerard Piqué, infatti, sembrerebbe pronto a un nuovo scandalo: alcune fonti vicine al difensore assicurano che avrebbe già tradito Clara Chìa Marti con un'altra donna. Lei è un'avvocatessa, cugina di un ex calciatore del Barcelona e compagno di squadra dell'ex difensore. Si chiama Julia Puig Gali ed è proprio lei la nuova fiamma di Piqué.

È già finita con Clara Chia?

Il nuovo triangolo amoroso sarebbe stato svelato dal giornalista spagnolo Jordi Martín che ha pubblicato il profilo Instagram della donna taggando direttamente Piqué: "La conosci, Gerard? Non stupirti, quindi, se Shakira ti butta addosso il mondo intero". Non appena la notizia ha iniziato a circolare, la giovanissima avvocatessa ha deciso di rendere privato il suo profilo Instagram.

Chi è Julia Puig Gali

La terza tra le due litiganti si chiama Julia Puig Gali. Ha 25 anni ed è un avvocato con un master in diritto penale economico. Non solo: sarebbe la donna che ha lavorato direttamente al divorzio tra Shakira e Piqué, da parte dell'ex difensore ovviamente. È la cugina del calciatore Riqui Puig , ex compagno di squadra di Gerard al Barcellona.

Julia Puig è la cugina di Riqui Puig

Esistono tante versioni differenti su questo presunto "nuovo tradimento", tra queste il fatto che Gerard Piqué avrebbe già incontrato Julia Puig Gali tre anni fa. Una relazione che sarebbe quindi cominciata ben prima di quella con Clara Chia Marti. Alcuni testimoni hanno fatto sapere al magazine di gossip Socialité che i due andavamo spesso a ballare insieme e in quelle sere trascorrevano la serata nei privé: "Sappiamo tutti cosa è successo lì dentro", suggerisce sibillina la fonte anonima.