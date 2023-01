Gerard Piqué e Clara Chia Marti non si nascondono più: la prima foto social insieme Prima foto social per Gerard Piqué e Clara Chia Marti: l’ex calciatore ha ufficializzato su Instagram la relazione con la modella spagnola, la donna con la quale ha tradito Shakira. Il selfie dopo le voci di un presunto tradimento ai danni di Clara Chia.

A cura di Gaia Martino

Mentre Shakira conquista i piani alti delle classifiche mondiali con la nuova canzone di rivalsa nella quale racconta della fine della storia con l'ex compagno, quest'ultimo, Gerard Piqué, ufficializza su Instagram la storia d'amore con Clara Chia Marti, la 22enne con la quale ha tradito la cantante. L'ex calciatore spagnolo ha condiviso la prima foto con la nuova compagna: senza alcuna didascalia, si mostra rannicchiato vicino a lei, modella spagnola di Barcellona, che avrebbe incontrato per la prima volta nella sua azienda. Dopo aver risposto alla canzone pubblicata dalla sua ex sfoggiando un orologio Casio, si mostra con la donna che la sua ex, nel nuovo brano, definisce una "Twingo" mettendo così a tacere il gossip circolato nelle ultime ore che racconterebbe di un nuovo tradimento, stavolta ai danni della nuova fidanzata.

La prima foto di Piqué e Clara Chia Marti

Circolavano soltanto immagini scattate dai paparazzi, stavolta è Gerard Piqué a fornire il primo selfie di coppia: su Instagram si è mostrato rannicchiato sul collo della nuova fidanzata Clara Chia Marti, modella 22enne,. Il post è senza alcuna didascalia, Piqué ha lasciato che parlasse la foto che in poche ore ha fatto il giro dei social network conquistando milioni di like e commenti.

Le presentazioni in famiglia che hanno fatto infuriare Shakira

A Natale Gerard Piqué ha presentato la nuova compagna alla sua famiglia: il settimanale Chi lo scorso 18 gennaio ha pubblicato uno scatto, risalente alle festività natalizie, che ritrae il calciatore cn i suoi genitori e Clara Chia Marti. Un quadretto di famiglia che avrebbe scatenato l'ira della cantante che con l'ex calciatore condivide due figli, Milan e Sasha. L'evento coincide infatti con il gesto di Shakira che, a metà gennaio, ha rivolto una strega pupazzo verso la casa della suocera, riproducendo il suo nuovo brano a tutto volume.