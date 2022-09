Gerard Piqué e Shakira, separazione pacifica: “Priorità sono i figli” C’è stato un accordo tra Shakira e Piqué: in questa separazione non ci sono questioni economiche in ballo.

Continuano le evoluzioni su un'altra storia sentimentale che riguarda un calciatore e una signora dello spettacolo, questa però è la versione internazionale: la separazione tra Shakira e Gerard Piqué. Come è noto, il 4 giugno la coppia ha ufficializzato la fine del rapporto con una comunicazione congiunta, ma ora emergono nuovi dettagli e nuove definizioni da parte di entrambi. C'è stato un accordo: in questa separazione non ci sono questioni economiche in ballo.

Gerard Piqué chiede rispetto

In particolare, la diffusione di alcune informazioni che il difensore spagnolo considera "un grave attacco ai diritti dei suoi figli". La stabilità dei due figli, ancora minorenni, è centrale. Il fatto che il difensore si sia mostrato in pubblico consiste una minaccia e anche la violazione di un accordo che lui ha con Shakira, per questo motivo il team legale di Piqué è intenzionato a dare battaglia, soprattutto ora che il nome di Clara Chía, la nuova fiamma di Piqué, non è più un segreto.

Shakira e Pique nel 2014

Nessuna questione economica

Secondo quanto riporta Vanitatis, magazine spagnolo di gossip, non c'è altro da dividere e non ci sono questioni finanziarie in corso. Il patrimonio di entrambi, infatti, è assolutamente autonomo e quindi le riunioni degli avvocati non hanno a che fare con questo aspetto. I figli sono la priorità, in particolare l'affidamento dei minori. Stando alle indiscrezioni, da marzo i genitori si sono alternati senza scombussolare troppo la routine quotidiana dei figli. Per loro, non è cambiato assolutamente nulla.

L'accordo per non ufficializzare altre relazioni

Gerard Piqué e Clara Chía dovranno aspettare per uscire allo scoperto. La giovane studentessa di comunicazione, dipendente della società di produzione del calciatore spagnolo, non potrà ancora cambiare ufficialmente il suo stato sentimentale sui profilo social perché Piqué ha un accordo con Shakira molto chiaro: mai apparire in pubblico con altri partner per almeno un anno. Per questo, quando sono uscite fuori le foto della loro presenza al concerto, si dice che Shakira si sia molto contrariata.