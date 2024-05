Il compleanno di Laura Pausini: la festa inizia in cravatta e finisce con la giacca scintillante

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Laura Pausini ha festeggiato in grande stile i 50 anni e lo ha fatto coinvolgendo i suoi fan. La cantante è sulla cresta dell'onda da ormai oltre un trentennio: ha firmato canzoni iconiche che hanno fatto la storia della musica italiana e la sua fama si è estesa ben oltre i confini nazionali. Ecco perché le celebrazioni di questo importante traguardo non potevano che essere organizzate anche all'insegna della musica. La festeggiata ha organizzato un concerto ai Magazzini Generali di Milano. Hanno partecipato al Birthday Paurty i soci del fanclub ufficiale. Prima c'è stato spazio per un'esibizione sul palco e dopo le canzoni, è stato il momento del fatidico taglio della torta.

I look della cantante

Nel tempo lo stile di Laura Pausini si è fatto sempre più sofisticato. Ha imparato a valorizzare moltissimo la sua figura, attraverso capi perfetti per la sua silhouette, spesso sartoriali. Nel corso della sua trentennale carriera ha indossato le creazioni delle più grandi Maison, sia sul palco che nelle serate di gala. Nel tempo si è affidata a Valentino, Giorgio Armani, Versace, Alberta Ferretti per fare solo alcuni nomi. Da diva del red carpet la sua predilezione è per l'intramontabile nero e ama i dettagli scintillanti, sempre ben calibrati.

Per la serata di festeggiamenti ai Magazzini Generali ha scelto diversi outfit. Ha cominciato la serata con un tailleur nero abbinato a camicia bianca, caravatta e giacca con maxi applicazione floreale. Look black&white anche per la band sul palco: sulle T-shirt c'era una foto della cantante stampata. Per la seconda parte della serata, quella del taglio della torta (anche questa personalizzata), la festeggiata ha cambiato outfit. Ha nuovamente puntato sull'eleganza del nero, aggiungendo una giacca con dettagli scintillanti e punti luce.

L'allestimento della festa

Laura Pausini ha festeggiato brindando con gli amici più cari. In suo onore è stato allestito un pannello argentato con scritta luminosa "Birthday Paurty"; tutt'intorno decine di palloncini colorati nei toni del bianco, oro e nero. Immancabile una torta personalizzata, con una foto della festeggiata. La prossima occasione per sentire cantare dal vivo l'artista sarà durante le date del Winter Tour 2024 Europe, che includerà anche i palasport italiani. Il 31 dicembre sarà invece protagonista del concerto di Capodanno al PalaRescifina di Messina.