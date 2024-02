Effetto bagnato, trecce e chiome morbide: le tendenze capelli dalle sfilate Autunno/Inverno 24-25 Dalle trecce di Etro alle chiome morbide di Alberta Ferretti: sono gli hair look di tendenza visti sulle passerelle Autunno/Inverno 2024-25 della Milano Fashion Week. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

La Milano Fashion Week dedicata alle collezioni Autunno/Inverno 2024-25 si è appena conclusa. In passerella hanno sfilato i look che faranno tendenza e parallelamente abbiamo visto anche i make-up e le acconciature a cui ispirarsi. I trend più gettonati in fatto di acconciature vedono protagoniste le chiome effetto bagnato e, come in un gioco di contrasti, teste super voluminose, con trecce e ciocche ribelli che incorniciano il viso.

Le chiome morbide di Alberta Ferretti

Alberta Ferretti si è affidata a Schwarzkopf Professional per la Milano Fashion Week andata in scena dal 20 al 26 febbraio. La Maison il 21 febbraio ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2024-25. Le modelle hanno sfilato con gli hairstylist firmati da Paolo Soffiatti e dal suo team: hanno cercato di rappresentare la visione della Casa di Moda improntando gli hair look all'eleganza, alla sofisticatezza, ma sempre in modo naturale. È stata data particolare attenzione alla texture dei capelli. L'hairstylist ha spiegato: "Abbiamo pensato ad un look molto naturale dalle texture sofisticate. Per le ragazze che avevano già una bellissima testa abbiamo cercato di mantenere il più possibile la loro identità e di sistemarla eventualmente con il ferro, mentre abbiamo aggiunto extension a quelle che avevano più bisogno di un kick nei capelli, creando un movimento naturale. Era importante che i volumi rimanessero contenuti così abbiamo finalizzato lo styling con lacca e lucidante".

I wet hair di Calcaterra

Non c'è dubbio che nei prossimi mesi vedremo molte chiome effetto bagnato. Il trend è tornato prepotentemente alla ribalta ed è il preferito dei vip. Sul palco dell'Ariston, durante il Festival di Sanremo, lo hanno scelto in tantissimi. E proprio il wet hair è stato protagonista anche sulla passerella di Calcaterra, sia su chiome lunghe che su chiome corte. In occasione della Milano Fashion Week, gli hairlook dello show sono stati realizzati con i tool di BaBylissPRO.

Le ciocche ribelli di GCDS

Jawara Wauchope, Global Ambassador di Dyson, ha utilizzato in anteprima il nuovo asciugacapelli professionale del marchio per realizzare gli hair look della sfilata di GCDS. In sinergia col tema della sfilata (Toys For Adults by GCDS) si è concentrato sull'idea del contrasto, prendendo spunto dalla dicotomia infanzia-età adulta. Se da un lato in passerella hanno sfilato acconciature morbide volte ad addolcire volti già eterei (per esempio trecce a spina di pesce e lunghe chiome dorate), dall’altro c'erano acconciature più strong caratterizzate da volumi più materici e asimmetrie (per esempio ciuffi ribelli, chignon scolpiti).

Le trecce di Etro

Per la sfilata di Etro, il famoso hairstylist Pierpaolo Lai, in accordo col tema dello show, ha puntato su un'estetica legata al mare: pelle e capelli come avvolti da una brezza marina e da zampilli di acqua salata. Righe al centro, lunghe trecce sciolte solo nella parte finale e baby hair che contornano il viso delle modelle con linee sinuose e scultoree: sono questi gli hair look pensati da Pierpaolo Lai, che ha utilizzato il nuovo asciugacapelli professionale Dyson Supersonic.

Le teste voluminose di Onitsuka Tiger

Lo hairstylist Fabrizio Palmieri ha collaborato alla sfilata di Onitsuka Tiger proponendo un’estetica molto naturale: è come se una leggera pioggerellina invernale si posasse sui capelli, ma le chiome restano composte e voluminose. L'esperto ha commentato: "Partendo da capelli molto diversi, abbiamo ricreato look naturali assimilabili ad un effetto effortless. Ma dietro un look naturale si nasconde la sfida di renderlo possibile su capelli contraddistinti da tessiture agli antipodi: dal capello afro più strutturato e indomabile a quello più sottile caratteristico delle regioni nordiche. L'asciugacapelli professionale Dyson Supersonic si è dimostrato l’alleato ideale per la creazione dei look su diverse tipologie di capelli".

