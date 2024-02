Il wet look conquista il Festival di Sanremo, capelli bagnati per i cantanti sul palco dell’Ariston La kermesse canora non definisce solo le tendenze musicali ma anche quelle di stile. Quest’anno al Festival di Sanremo hanno spopolato le acconciature dall’effetto bagnato, chi le ha sfoggiate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rose Villain

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La tendenza dei capelli effetto bagnato sta spopolando da mesi. Già a settembre al Festival del Cinema di Venezia molte star hanno calpestato il tappeto rosso sfoggiando delle chiome che sembravano appena uscite dall'acqua e anche a Sanremo molti artisti in gara hanno scelto per le proprie pettinature il wet look. Raccolti o sciolti i capelli risultano bagnati, una reminiscenza degli anni Novanta quando questo era il trend del momento. La moda (anche quella dei capelli) è ciclica, ed eccoci qui a rivedere queste acconciature tornare… sulla cresta dell'onda.

L'hair look di Rose Villain

I capelli sono uno dei segni distintivi di Rose Villain, che ha debuttato sul palco dell'Ariston con il Click Boom!; la cantante è famosa per la sua chioma verde che ha sfoggiato anche nel corso della kermesse. Per l'esibizione della seconda serata, però, ha voluto enfatizzarla con un wet hair look che, abbinato a un'aderente completo in jersey nero con stivali incorporati firmato da Demna, direttore creativo di Balenciaga. Nel complesso Rose Villain risultava estremamente sensuale.

Rose Villaine in Balenciaga

La rappresentante di lista, cover bagnata con Annalisa

Dopo aver preso parte a due delle scorse edizioni del Festival di Sanremo come cantanti in gara, quest'anno La rappresentate di lista sale sul palco per duettare con Annalisa. Sulle note di Sweet Dreams, Veronica Lucchesi (che in coppia con Dario Mangiaracina forma il duo musicale) ha sfoggiato un lungo abito nero, dalle linee semplici abbinato a un long bob dall'effetto bagnato.

Leggi anche La Rondine, testo e significato della canzone di Mango cantata da Angelina a Sanremo 2024

La rappresentante di lista

Angelina Mango con il wet look sui capelli raccolti

La vincitrice di Amici inaugura la sua prima partecipazione a Saremo con grande successo; tra i favoriti già prima dell'inizio della kermesse ha conquistato immediatamente i primi posti. Angelina Mango ha scelto look di Etro per queste serate importanti e per la terza puntata si è presentata con un abito con cappuccio incorporato. Durante l'esibizione lo ha lasciato scivolare e ha mostrato i capelli raccolti in una serie treccine attaccate alla nuca, rimangono sciolte solo le ciocche lungo la fronte, a creare un ampio ciuffo. Il tutto, rigorosamente, con effetto bagnato.

Angelina Mango in Etro

I biondi bagnati: Irama e Il tre

Non solo le donne cedono al fascino del wet look, anche Irama ha optato per i capelli dall'effetto bagnato per tutte le sue esibizioni. Le ciocche decolorate e bionde vengono acconciate in modo da sembrare ancora umide, un trucco che conferisce ancora più drammaticità alla sua esibizione. La stessa scelta è stata fatta da Il tre, che ieri sera si è esibito con Fabrizio Moro e un acconciatura bagnata.

Irama

Big Mama dal ciuffo laccato

Non esattamente effetto bagnato, ma sembra. L'artista torna sul palco dell'Ariston dopo aver duettato con Elodie la scorsa edizione e lo fa sempre rimanendo fedele al suo taglio corto. Se il motivo per cui lo ha scelto è legato a un momento drammatico (la diagnosi di cancro, ndr), una volta guarita la paladina della body positivity ha scoperto di amare questi capelli un po' androgini e li mostra con orgoglio, laccati all'indietro e l'effetto è come se fosse appena uscita dall'acqua.

Big Mama

Lorella Cuccarini, scioglie i capelli bagnati

Anche la co-conduttrice della quarta serata ha ceduto al fascino del wet look. Dopo aver tenuto i capelli raccolti per quasi tutto il tempo, li ha sciolti per il look finale, quello con il vestito stellato di Roberto Cavalli. Lorella Cuccarini ha voluto sfoggiare una serie di abiti d'archivio per la sua partecipazione a Sanremo e all'ultimo outfit ha abbinato un hair look con i capelli tirati all'indietro dall'effetto bagnato.

Lorella Cuccarini in Roberto Cavalli vintage, collezione 2003