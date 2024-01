Perché a Sanremo 2024 Big Mama salirà sul palco coi capelli corti Big Mama è in gara a Sanremo 2024. Da lei ci si aspetta look audaci con immancabili capelli corti. Se li porta così da tempo c’è un motivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Nel 2023 Big Mama era salita sul palco dell'Ariston in qualità di partner di Elodie. Nella serata dedicata alle cover, le due avevano infiammato il palco con una energica versione di American Woman. Dopo quel duetto, la rapper torna quest'anno alla kermesse in tutt'altra veste: quella di cantante in gara, per la prima volta. Si presenta col brano La Rabbia non ti Basta mentre nella serata delle cover si esibirà con Gaia, La Niña e Sissi sulle note di Lady Marmalade. Il titolo prende spunto dal suo percorso di crescita, ha a che fare col suo vissuto in cui ha dovuto lottare per accettare se stessa e il proprio corpo, un corpo a lungo ritenuto "sbagliato".

Big Mama icona di body positive

In un'intervista a SkyTg24 l'artista ha spiegato il significato del titolo del brano che porta in gara a Sanremo 2024:

A 13 anni scrivevo brani struggenti, scrivevo di autolesionismo e suicidio, la rabbia la sfogavo su me stessa. La Rabbia non ti Basta dice che non basta arrabbiarsi per fare meglio, devi fare di più. Quando ho capito che potevo tramutarla in energia positiva ho capito che sono bella per come sono. Se ti ami poco e sei insicura le persone ti amano poco, se ti mostri forte l’opinione è diversa.

Lei si è spesso dovuta scontrare con stereotipi e pregiudizi, ci ha impiegato del tempo per costruire un sano rapporto di amore e accettazione col proprio corpo, così a lungo ritenuto "sbagliato". Ha subito bullismo a scuola e altre dolorose esperienze hanno contribuito a farla avvicinare alla scrittura, come valvola di sfogo e terapia: la violenza sessuale, il cancro. Oggi è sicuramente una donna forte e consapevole, che non si lascia scalfire dagli altri. Ha acquisito potere ed è proprio questo che vuole comunicare coi suoi testi, la sua musica, le sue canzoni. Ha spiegato:

Nella mia musica mi piace mettere sempre messaggi forti e questo è un pezzo che chiude un cerchio di rivalsa. Il senso è quello di non avere paura di credere in se stessi, di non farsi condizionare da quello che pensano gli altri.

Perché Big Mama porta i capelli corti

Nonostante sia stata sempre tanto criticata per il suo aspetto fisico, Big Mama col tempo ha smesso di cedere all'odio. È maturata come donna e come artista. Il tanto dolore l'ha fatta crescere e le ha fatto capire che deve credere sempre in se stessa. A SkyTg24 ha detto:

Un problema che continuo ad avere è di dare troppo retta agli altri. Maturando cambia la percezione degli altri e anche io sono cambiata, ma gli strascichi dei traumi restano; certo mi frega meno dei giudizi delle persone ma non me ne libererò mai. Io ci resto male comunque ma sono umana e continuerò a difendermi dal mondo.

È riuscita a volgere in positivo anche un'esperienza traumatica come il cancro. Il tumore ha reso necessario delle chemioterapie che hanno necessariamente inciso sul suo aspetto. Proprio in quel periodo ha scoperto di amare i capelli corti, che oggi sono un must dei suoi look. A proposito del tumore ha raccontato.

Ho scoperto di avere il cancro, ho fatto le chemio e ora sto bene. Ho anche tenuto i capelli corti.