Quanto costa la tuta nera con stivali incorporati di Rose Villain a Sanremo Rose Villain ha scelto una tuta super rock per la terza serata di Sanremo 2024. La cantante ha indossato una creazione di Demna Gvasalia, designer di Balenciaga.

A cura di Arianna Colzi

Rose Villain

Rose Villain è uno dei personaggi più amati di questo Festival di Sanremo 2024. La cantante milanese ha uno stile grintoso e ben definito, che la rendono già riconoscibile al grande pubblico. Nel corso della terza serata all'Ariston, l'artista ha calcato il palco con una tuta con degli stivali incorporati. Del resto ci aspettavamo qualcosa di audace da lei, visto che in una recente intervista a Fanpage.it Rose Villain aveva detto di aver scelto "look capaci di portare un valore aggiunto all'esibizione".

La tuta di Balenciaga scelta da Rose Villain

La tuta nera di Rose Villain: qual è il brand e quanto costa

La tuta nera che ha scelto Rose Villain per la terza serata del Festival di Sanremo è un capo di Balenciaga firmato da Demna Gvasalia, designer georgiano che guida la Maison. La tuta con drappo in spandex opaco incorpora gli stivali a punta con tacco a spillo, proprio come abbiamo visto sul palco dell'Ariston indossata da Rose Villain.

Il capo, che mixa tanti stili diversi, dall'elegante a quello più comfy, senza dimenticare il lato più audace. Questa tuta a pantalone viene venduta sul sito web di Balenciaga a 3700 euro. Un look perfetto per incarnare l'anima elegante e anche elettronica del brano che Rose Villain porta a Sanremo 2024, Click Boom.

