Dove sta trascorrendo le vacanze Laura Pausini: relax in montagna con il marito e la figlia Laura Laura Pausini ha trascorso alcuni giorni di vacanza ad alta quota insieme alla famiglia: la cantante di Solarolo ha scelto una delle mete più gettonate sia in estate che in inverno.

A cura di Arianna Colzi

Laura Pausini

Anche per Laura Pausini agosto significa vacanze in famiglia. La cantante italiana, che qualche mese fa ha festeggiato l'importante traguardo dei suoi primi 50 anni, ha trascorso delle giornate in famiglia in montagna con il marito, il chitarrista Paolo Carta, e la figlia Laura, 11 anni. Dopo alcuni giorni passati ad Atene, i tre si sono goduti la serenità in una celebre località montana, molto popolare sia in estate che in inverno.

Le vacanze estive in montagna di Laura Pausini

Vacanze in Trentino Alto Adige per Laura Pausini. La cantante ha trascorso il Ferragosto a Madonna di Campiglio, una delle perle più amate e visitate delle Dolomiti. Pausini ha scelto di ricaricarsi in Val Rendena anche con la sorella Silvia e i suoi due gemelli, per una mini vacanza tutta in famiglia. Tra una passeggiata e l'altra, la famiglia ha fatto tappa alla Malga Montagnoli, uno dei rifugi storici della zona che si trova a quasi 2mila metri.

Laura Pausini a Madonna di Campiglio

La malga, gestita dalla famiglia Beltrami, era un tempo adibita soltanto all'alpeggio. Negli ultimi anni, però, si è trasformato in un rifugio con un ristorante al suo interno. Meta molto noto sia dai turisti estivi che da quelli della stagione invernale, questo rifugio conserva ancora la stella ristrutturata e il caseificio, il tutto circondato da praterie infinite e dallo spettacolo mozzafiato delle Dolomiti. Nel post riassuntivo della vacanza che Laura Pausini ha condiviso su Instagram, la cantante sfoggia una serie di look perfetti per una vacanza in montagna senza rinunciare allo stile. Dalle giacche colorblock fino alle camicie in denim oversize, anche per le giornate di trekking Pausini non rinuncia ai colori pur sfoggiando un abbigliamento tecnico. Come lei anche la figlia Laura, che riprende le camicie tartan della madre creando sempre look da montagna coloratissimi.

Laura Pausini con il marito Paolo Carta e la figlia Laura