L’estate di Paola Iezzi, una Festa Totale tra topless e bikini (ma indossato al contrario) Paola Iezzi si sta godendo l’estate in Grecia. I suoi look balneari sono i bikini col reggiseno a triangolo (ma indossato sottosopra). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Instagram @paolaiezzireal

L'estate è nel vivo, anche quella delle celebrity, tutte in vacanza con famiglia o amici e divise tra mare e montagna. Aurora Ramazzotti è volata prima in Montenegro e poi ha raggiunto sua madre per godersi la montagna, Federica Nargi si trova in Namibia, Alba Parietti è tornata nella sua amata Ibiza col compagno. La Grecia è una delle mete più gettonate quest'anno. Chiara Ferragni ha portato lì i figli e l'ha scelta anche Paola Iezzi.

Il ritorno di Paola e Chiara

Paola e Chiara sono finalmente tornate a fare musica insieme. Le due sorelle dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2023 in poi non si sono più fermate. Nel 2013 avevano litigato e si erano separate, senza dare troppe spiegazioni ai fan, che però non avevano mai smesso di sperare nella reunion. C'è stato parecchio da aspettare ma il sogni di vederle nuovamente cantare sul palco si è avverato.

Questa estate hanno lanciato il tormentone Festa totale e si sono esibite in diversi eventi, da Battiti Live al Tim Summer Hits. Ora però è il momento di un po' di meritato riposo, in vista dell'Arena di Verona che le aspetta il 3 settembre. Paola Iezzi si sta godendo le vacanze in Grecia.

Paola Iezzi in Grecia

La cantante sta trascorrendo le vacanze in Grecia e in valigia ha messo diversi costumi, uno più colorato e trendy dell'altro. I suoi preferiti sono i bikini, il due pezzi con reggiseno a triangolo. E per un effetto ancora più "esplosivo" usa il trucchetto del reggiseno al contrario.

Questa modalità di indossare la parte superiore del costume è perfetta per chi vuole delle alternative, per chi vuole giocare col look, perché ci si può sbizzarrire con gli intrecci dei lacci. Inoltre dona un effetto push up che svolta il look balneare.