Cristina D'Avena brilla sotto il sole della Liguria: il bikini glitterato non passa mai di moda Cristina D'Avena si trova in Liguria. Arriva da lì la foto in costume con cui ha augurato buone vacanze alla sua community di affezionatissimi.

A cura di Giusy Dente

È per tutti tempo di mare e anche i vip sono partiti per le vacanze. Gettonatissima è la Grecia: Chiara Ferragni è tornata lì con la famiglia e l'ha scelta anche Paola Iezzi per la sua momentanea pausa dai concerti. Alba Parietti si sta godendo Ibiza col compagno, luogo del cuore che frequenta ormai da anni, mentre Federica Nargi è volata in Mozambico. Controcorrente Michelle Hunziker e Serena Autieri, che da appassionate di escursioni in montagna e avventure, sono partite alla volta delle Dolomiti. Se per loro due è dunque un agosto in tuta e scarponi da trekking, per Cristina D'Avena è invece tempo di bikini: lei ha scelto la Liguria.

L'estate in bikini di Cristina D'Avena

Cristina D'Avena si sta godendo le vacanze in Liguria: è anche per lei arrivato il momento di una pausa, dopo gli impegni di lavoro, in attesa di riprendere in mano i progetti musicali. Già ci sono alcune date programmate, per i fan desiderosi di ascoltarla in concerto, per godersi le intramontabili sigle dei cartoni animati, che non passano mai di moda. Proprio come lei, che a 60 anni e con una carriera decennale alle spalle, non è mai uscita dai cuori dei suoi fan, che hanno iniziato ad ascoltarla da bambini e continuano a farlo da adulti. Con lei e con la sua voce sono cresciute intere generazioni!

La cantante ha un rapporto amichevole con la sua community e proprio a loro si è rivolta nel giorno di Ferragosto, per augurare buone vacanze. Ha condiviso uno scatto in bikini, un costume scintillante con slip nero e reggiseno tempestato di glitter. È il modello dell'estate 2024, perfetto per un look balneare glamour. Lei lo ha reso ancora più prezioso con un collier, dando un tocco sbarazzino col cappello di paglia e uno più rock con gli occhiali da sole animalier. Una vera diva!