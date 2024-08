video suggerito

Martina Colombari dopo il lungo silenzio social: shorts e T-shirt per la gita in montagna Niente bikini per Martina Colombari, ma un completino sportivo, perfetto per una bella passeggiata al fresco, in montagna, tra prati e ruscelli.

A cura di Giusy Dente

Martina Colombari

Il dilemma in questi tempi di vacanza è sempre lo stesso: mare o montagna? Non ha avuto dubbi Chiara Ferragni, partita alla volta delle spiagge paradisiache di Mykonos. Vacanza al caldo anche per Elisabetta Gregoraci, che non rinuncia mai alla Sardegna, il suo posto del cuore. Ilary Blasi è invece volata a Tenerife, per godersi la compagnia delle persone care: con lei ci sono le figlie, la sorella, il fidanzato. Infine Aurora Ramazzotti ha scelto il Montenegro per la seconda estate col piccolo Cesare. Martina Colombari, a differenza loro, ha preferito il fresco.

Martina Colombari torna sui social

Martina Colombari è tornata sui social, dopo la vicenda che l'ha suo malgrado coinvolta circa un mese fa. Protagonista suo figlio Achille Costacurta, il quale ha condiviso sui social delle foto allarmanti di strane polverine dentro bustine di plastica e mazzette di soldi. Contemporaneamente, sono partiti dal suo account anche una serie di insulti, scritti sotto ai post della madre.

Hackeraggio o meno non è stato chiarito, fatto sta che il profilo del 19enne è stato disattivato e né l'ex Miss Italia né il marito Billy Costacurta hanno dato spiegazioni su quanto accaduto. La modella poi si è chiusa nel silenzio social ed è tornata attiva solo pochi giorni fa, condividendo un post misterioso in cui ha fatto un velato riferimento alla spinosa vicenda di luglio. Poi, ha condiviso con fan e follower alcuni momenti di una gita in montagna.

L'estate di Martina Colombari

Martina Colombari è una fan del mare. A luglio è partita alla volta della Sicilia e per il suo compleanno (prima dello scandalo) si è concessa una gita in barca. Ora si trova invece in montagna. Messo da parte momentaneamente il bikini, ha optato per un outfit casual, sportivo e comodo, perfetto per lunghe passeggiate nel verde e tra le rocce. Shorts, T-shrst, scarpe da ginnastica e immancabili cappellino con occhiali da sole per lei, sempre attiva e pronta all'avventura.