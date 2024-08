video suggerito

Ilary Blasi, la casa delle vacanze a Tenerife con terrazza panoramica e piscina Archiviati gli impegni di lavoro Ilary Blasi è volata a Tenerife con la famiglia: hanno alloggiato in una villetta panoramica con maxi terrazza e piscina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilary Blasi

Prima il dovere e poi il piacere. Ilary Blasi ha trascorso la prima parte dell'estate in Puglia, per lavoro: è stata al timone di Battiti Live, il programma che ha segnato il ritorno in tv dopo un lungo stop. La conduttrice ha condiviso l'esperienza con l'amico e collega Alvin, con cui era insieme anche a L'Isola dei Famosi. Forse tornerà alla guida dello show musicale anche l'anno prossimo, mentre per ora non sembra ci siano in lei progetti nei palinsesti autunnali. In attesa di capire se la ritroveremo o meno in tv, lei è partita alla volta di Tenerife con la famiglia.

Ilary Blasi a Tenerife con la famiglia

Dopo aver trascorso qualche giorno in Grecia col fidanzato Bastian Muller, Ilary Blasi è volata a Tenerife. Ha scelto la più grande delle isole spagnole al largo della costa occidentale africana, le Canarie, meta sempre gettonatissima d'estate: merito delle sue spiagge da sogno e del divertimento che offre.

Con la conduttrice ci sono sia il compagno che la sorella Melory Blasi, quest'ultima assieme al marito e ai due figli; presenti anche Isabel e Chanel Totti. Sui social, Ilary blasi ha condiviso alcuni scatti delle vacanze, anche se in questi giorni è meno presente: ha staccato un po' la spina, per rilassarsi davvero e godersi la compagnia delle persone care.

La vacanza sta trascorrendo tra tintarella in spiaggia, bagni in piscina, giochi, cene. La famiglia sembra abbia preso in affitto una villetta: è una sistemazione arredata in modo moderno, che si sviluppa su due piani. La parte più bella è l'ampia terrazza, dominata dalla piscina . Tutt'intorno ci sono sdraio per rilassarsi sotto il sole, una lunga tavola perfetta per delle cene di famiglia.

Bastian Muller, l'imprenditore che ha restituito il sorriso a Ilary Blasi dopo la separazione, si è improvvisato capo chef e si è messo ai fornelli, o meglio al barbecue, cucinando carne per tutti. Dopo questi giorni spensierati la famiglia è pronta a ripartire e a tornare in Italia: sembra infatti che la vacanza volga al termine. Quale sarà la prossima meta estiva?