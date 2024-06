Il ritorno della moda crochet: Chiara Ferragni inaugura l’estate con l’abito bianco all’uncinetto

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Mancano meno di 20 giorni all'inizio dell'estate 2024 e le star stanno già cominciando a concedersi vacanze balneari e viaggi esotici. Chiara Ferragni, ad esempio, è partita alla volta di Forte dei Marmi all'inizio del weekend e ora sta trascorrendo le giornate tra aperitivi vista mare e serate glamour con gli amici. Certo, ieri pomeriggio nella cittadina della Versilia è arrivato anche l'ex marito Fedez, ma al momento pare che i due non si siano incontrati (almeno pubblicamente). La cosa certa è che l'imprenditrice è prontissima per dare il via alla bella stagione con stile. Dopo gli stivali da biker indossati sotto gli shorts, il secondo trend che ha lanciato è quello degli abiti crochet che sembrano essere fatti all'uncinetto.

Chiara Ferragni con il look all'uncinetto

Da quando si è lasciata immortalare con il sensualissimo revenge dress nero ormai passato alla storia, Chiara Ferragni ha ricominciato a servirsi regolarmente dei social per documentare la sua normale quotidianità. Piuttosto che concentrarsi sulla famiglia, preferisce però dare spazio al glamour con dei primi piani sui look.

Chiara Ferragni a Forte dei Marmi

Ieri ha approfittato del sole di Forte dei Marmi per un aperitivo in spiaggia con gli amici e, complice l'atmosfera rilassata e l'aria frizzante, ha dato ufficialmente il via alla stagione estiva. Quale migliore occasione di questa per rilanciare la moda dei capi crochet, gli abiti in maglia che sembrano essere stati realizzati all'uncinetto? Negli anni scorsi hanno letteralmente spopolato e ora l'imprenditrice ha dimostrato che sono destinati a diventare il must della bella stagione.

Chiara Ferragni con l'abito all'uncinetto

Il minidress cut-out di Chiara Ferragni

Per la sua prima giornata in spiaggia Chiara Ferragni ha puntato su un luminoso total white con un minidress crochet completamente traforato e dal taglio iper sensuale. Si tratta di un modello con gonna a rete con spacco laterale e bustier con rombi all'uncinetto uniti tra loro: ha lo scollo all'americana e dei maxi cut-out che lasciano fianchi e schiena nuda. Non sono mancati i gioielli preziosi e gli occhiali da sole con la montatura scura in pieno stile diva. Per quanto riguarda i capelli, invece, l'imprenditrice ha scelto delle beach waves sbarazzine in pieno stile estivo. Insomma, Chiara è prontissima per dare il via alla bella stagione e per riconfermarsi ancora una volta icona fashion a livello internazionale.

Chiara Ferragni con l'abito crochet