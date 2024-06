video suggerito

Chiara Ferragni parte per Forte dei Marmi: il look per il mare è total white con gli stivali da biker Chiara Ferragni anticipa l’estate con un weekend in Versilia: l’influencer sfoggia uno dei suoi primi outfit da mare per un weekend esclusivo a Forte dei Marmi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è pronta a cominciare la sua estate. L'imprenditrice digitale è partita ieri, venerdì 31 maggio, per la Versilia, per la precisione a Forte dei Marmi, dove ogni anno trascorre i primi weekend estivi. Questa settimana l'influencer è salita nuovamente alla ribalta per via della presunta frecciatina all'ex marito Fedez, lanciata posando accanto alla statua di Napoleone. Nel frattempo il rapper ha pubblicato Sexy Shop, il nuovo singolo in collaborazione con Emis Killa, ispirato alla fine della relazione con la moglie. Nonostante in molti si aspettassero un attacco diretto a Ferragni, Fedez ha ripetuto ancora una volta come non abbia intenzione di parlare male della moglie, che rimane la madre dei suoi figli. Un intento che, nella canzone, sembra aver rispettato. Nel frattempo, Ferragni è partita per il mare cominciando così la sua prima estate da single dopo tanti anni.

Chiara Ferragni con il look estivo

Il look per il mare di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è partita per il mare direzione Forte dei Marmi, uno dei suoi luoghi del cuore. Come ogni anno soggiorna nello stesso hotel con giardino e spiaggia privati e come ogni estate è pronta a sfoggiare look estivi super glamour. Per la partenza ha optato per un set coordinato total white composto da una top cropped abbinato a un paio di pantaloncini athleisure anche questi bianchi. Si tratta degli shorts elasticizzati bordati con righe verdi e logo di Sporty & Rich, venduti su diversi siti di e-commerce a 130 euro. Un capo comodo perfetto per viaggiare verso il mare.

Il look per il mare di Chiara Ferragni

Il look è completato da una classica camicia oxford oversize in cotone di Ralph Lauren, venduta a 149 euro sul sito del brand: un bel mix di stili, tra athleisure, sporty chic sempre senza rinunciare alla comodità. Per il viaggio Chiara Ferragni ha abbinato al look estivo, perfetto per il mare, un paio di stivali preferiti. Si tratta dei biker boots di Acne Studios che l'influencer indossa molto anche d'estate o in primavera abbinandoli a mini abiti oppure a look sporty come in questo caso.

Leggi anche Chiara Ferragni coi jeans cut-out: le stelle di cristalli scoprono i fianchi

Chiara Ferragni con gli stivali di Acne Studios