Chiara Ferragni al museo con l'accessorio trendy: il must per l'estate sono i calzini col merletto Chiara Ferragni ha trascorso una mattina in giro per Milano con l'amica Veronica Ferraro: con un look preppy super di tendenza, si è scattata una serie di foto accanto alla statua di Napoleone, scatenando le ipotesi social su una possibile frecciatina a Fedez.

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha trascorso il weekend a Madrid con i figli Leone e Vittoria, facendo visita all'amica Alice Campello e al marito Alvaro Morata. Durante la vacanza, sono mancati i look ricercati, sempre in linea con le tendenze di stagione. Tornata a Milano, l'influencer ha trascorso una mattinata alla GAM, la Galleria d'Arte Moderna di Milano, insieme all'amica Veronica Ferraro. Le tradizionali foto per immortalare l'outfit del giorno, scattate sia a casa che nel cortile del museo milanese, stavolta hanno scatenato l'ironia dei social, individuando un'ipotetica frecciatina a Fedez lanciata da Ferragni.

Il look preppy con gonna denim e mocassini

Come spesso accade in queste giornate di primavera, Chiara Ferragni sfoggia un look preppy. L'influencer ha indossato un blazer oversize con un t-shirt black and white cropped: questo outfit dall'ispirazione collegiale è completato con da una mini gonna denim con tasche firmata The Attico e venduta sui principali siti di e-commerce a 530 euro. Gli accessori che completano il look sono super preppy: il mocassino Gucci con il classico morsetto caratteristico della Maison in pelle nera lucida e suola a carrarmato in gomma si abbina al calzino bianco.

Chiara Ferragni posa accanto al busto di Napoleone: una frecciatina all'ex marito

Amato o detestato, quest'ultimo è senza dubbio uno dei must have degli ultimi anni, almeno dalla primavera 2022. Il calzino bianco si indossa sulle passerelle, da Miu Miu a GCDS, e si sfoggia insieme al mocassino, per quello che è un grande cult degli abbinamenti primaverili: la stessa Chiara Ferragni combina spesso questi due elementi come aveva fato anche in California per il suo compleanno. In queste mezze stagioni, o presunte tali, il calzino si indossa anche con il sandalo-sabot, anche abbinati a un paio di jeans o un vestito midi.

I calzini scelti da Ferragni per queste foto provocatorie sono però ancora più trendy, per via del dettaglio lezioso del merletto, che ricorda un po' il trend social del cute core, che esalta pizzi, merletti e fiocchetti.

Il dettaglio del calzino con il merletto

Ultimo ma non ultimo, Ferragni ha portato con sé una delle sue borse griffate: si tratta del Bauletto in pelle cognac di Miu Miu, che l'influencer ha arricchito con i charms che personalizzano le borse di tantissime celebrities. La borsa costa 2900 euro ed è una riedizione del celebre modello bauletto con tanto di logo del brand. Un look di tendenza per queste foto che saranno sicuramente molto discusse nelle prossime ore: in una delle storie Instagram, infatti, Ferragni alza i mocassini come a far vedere che non ha tacchi, in riferimento alla celebre foto con Fedez, soprannominato da Marracash "nano con la sindrome da Napoleone", in cui le lo supera in altezza con dei tacchi vertiginosi.

Chiara Ferragni con la borsa Miu Miu