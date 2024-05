Chiara Ferragni a Madrid con Leone e Vittoria: la suite personalizzata con fiori e tenda per i bimbi

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

La storia d'amore tra Chiara Ferragni e Fedez è arrivata al capolinea: è ormai da diversi mesi che i due non solo hanno ufficializzato la crisi ma che hanno anche cominciato a vivere separati. Se da un lato l'imprenditrice ha tenuto la casa a City Life di recente ristrutturata, il cantante ha acquistato un appartamento in piazza Castello e lo sta lentamente arredando con pezzi di design originali e opere d'arte esclusive. Questo weekend, però, per entrambi è all'insegna dei viaggi europei. Fedez è volato a Monte Carlo per il Gran Premio, mentre Chiara ha preferito Madrid e ha portato con lei anche i piccoli Leone e Vittoria: ecco qual è stata l'accoglienza che ha ricevuto nell'hotel di lusso della capitale spagnola.

L'hotel a Madrid scelto da Chiara Ferragni per la vacanza con i figli

Per la vacanza a Madrid con i figli Chiara Ferragni ha scelto il Mandarin Oriental Ritz, lussuoso e sofisticato hotel in un palazzo in stile Belle Époque nel centro della città.

Il Mandarin Oriental Ritz

La struttura conta 100 camere e 53 suite, tutte arredate con un mood classico-contemporaneo e personalizzate con materiali pregiati, dai marmi bianchi ai tappeti preziosi. L'imprenditrice soggiorna in una delle suite ma, considerando che inserisce sempre l'hashtag #adv in tutte le Stories, probabilmente ha scelto proprio questo albergo per una sponsorizzazione. La cosa certa è che le camere come le sue vengono offerte a un prezzo che va dai 2.000 agli oltre 3.000 euro a notte (per le stanze più spaziose).

Il regalo di Leone e Vittoria

I dolci regali per Chiara Ferragni

Lo staff dell'hotel ha accolto Chiara Ferragni nel migliore dei modi, così che il weekend con amici e figli potesse essere assolutamente perfetto. Dopo aver documentato il viaggio in aereo e il dolce regalo floreale ricevuto da Leone e Vittoria, l'imprenditrice ha mostrato alcuni dettagli della camera.

La tenda per i bimbi

Nell'area salotto, proprio accanto alla finestra, è stata posizionata una tenda colorata per i bambini, una sorta di fortino dove possono dedicarsi alla lettura o alla visione dei cartoni animati. Sul tavolino, invece, c'era un piccolo regalo per Chiara: oltre a tutto il necessario per un aperitivo, dalla bottiglia di spumante alle noccioline, a spiccare sono state anche due maxi lettere decorate con margherite e fiori total pink. Naturalmente si tratta della C e della F, le iniziali dell'imprenditrice. Insomma, Chiara non avrebbe potuto desiderare di meglio.

L'omaggio floreale a Chiara Ferragni