Fedez ha una nuova opera d’arte: quanto vale e chi ha firmato l’iconica illustrazione pop Fedez ha partecipato all’inaugurazione della mostra OBEY: the art of Shepard Fairey, ricevendo in regalo un’opera d’arte iconica dall’artista in persona: ecco quanto vale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Da quando la separazione da Chiara Ferragni è diventata ufficiale, Fedez è più attivo che mai a livello mondano e sui social non perde occasione per documentare le sue serate con gli amici tra locali ed eventi glamour. Come se non bastasse, ha una nuova casa a piazza Castello e giorno dopo giorno sta scegliendo dei pezzi di design esclusivi per arredarla in modo originale, dal flipper dei Ghostbusters alla lampada mitra. Nelle ultime ore ha aggiunto un'altra chicca alla sua collezione di oggetti unici nel loro genere: ha partecipato all'inaugurazione della mostra OBEY: the art of Shepard Fairey (che celebra i 35 anni di carriera dell'artista) e ha ricevuto in regalo una della sue iconiche illustrazioni pop.

L'opera d'arte ricevuta in regalo da Fedez

Alla Fabbrica del Vapore, Milano, è stata allestita la prima mostra italiana dedicata a OBEY, alias Shepard Fairey. A ospitare le iconiche opere di street art è stata la Deodato Arte Gallery, che per celebrare i suoi 35 anni di carriera ha dato via a un vero e proprio "viaggio" tra colori e messaggi simbolici.

Fedez alla mostra di OBEY

Fedez, che fin dagli esordi da rapper ha sempre apprezzato le creazioni del noto artista, non poteva mancare all'inaugurazione. È stato lieto di conoscerlo personalmente e a fine serata ha addirittura ricevuto in regalo uno dei quadri esposti (con tanto di dedica personalizzata). Di quale opera si tratta? Della stampa "Rise Above Cop", che mostra un poliziotto che brandisce un manganello e indica lo spettatore con tanto di didascalia "I'm gonna kick your ass and get away withit", ovvero "Ti prenderò a calci in culo e la farò franca": la sua produzione in edizione limitata risale al 2006 e attualmente sul web è possibile trovarla a un prezzo di 1.200 dollari (oltre mille euro).

La dedica a Fedez di Shepard Fairey

Chi è OBEY e perché le sue opere sono iconiche

Frank Shepard Fairey, famoso con lo pseudonimo OBEY, è un noto artista e illustratore statunitense che ha raggiunto il successo con le sue opere di street art, prima tra tutte lo sticker che riproduce André the Giant affisso negli anni '90 sulle mura di numerose città americane.

Fedez e Shepard Fairey

A dargli visibilità a livello globale è stato però il manifesto Hope che riproduce Barack Obama in quadricromia, diventato l'icona della campagna elettorale dell'ex Presidente. Il cosiddetto "Caso Hope" ha riscosso non poco scalpore nel mondo della comunicazione, tanto che da quel momento l'artista è diventato un attivista politico, rendendo la critica sociale la grande protagonista delle sue opere. La sua arte è il simbolo di uno stile audace e iconico che, attraverso la stilizzazione e idealizzazione delle immagini, vuole invitare il pubblico all'azione.

L'opera d'arte di OBEY