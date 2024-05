video suggerito

Weekend a Madrid per Chiara Ferragni: l’abito rosa fatto con gli scarti si abbina alla borsa griffata Chiara Ferragni è volata a Madrid in compagnia di alcuni amici e dei figli Leone e Vittoria: l’influencer ha fatto visita anche ad Alice Campello e Alvaro Morata, godendosi la giornata estiva con indosso abiti sostenibili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha trascorso il weekend a Madrid insieme ad alcuni amici. L'influencer ha fatto visita all'amica Alice Campello e al marito Alvaro Morata e ai loro quattro figli, trascorrendo una vacanza con i suoi piccoli Leone e Vittoria. Mentre a Montecarlo scoppiava il gossip su Fedez e il suo presunto flirt con una modella francese classe 2004, l'imprenditrice si è concentrata sui suoi affetti e ha sfoggiato una serie di abiti di una designer indipendente che non sono passati inosservati.

L'abito rosa "strappato"

Per una delle serate a Madrid, Chiara Ferragni rilancia latendenza Barbiecore proponendo un look total pink. L'abito che indossa è il mini scraps halter neck dress ossia un abito corto leggermente accollato ricavato dagli scarti di tessuto e dai cut off della produzione. È realizzato a mano in cotone e a produrlo è la designer polacca Mariola Homoncik, che produce tutto nel suo studio di Cracovia. Tutto ciò che produce questa giovane designer è volto a esaltare il ciclo di produzione di un capo, cercando di realizzare capi sostenibili che possono essere realizzati su misura, come quello di Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni in Mariola Homoncik

L'abito rosa, infatti, sembra riprendere la forma dei capi consumati, strappati e stropicciati. A completare questo look rosa, Ferragni abbina una delle sue borse preferite: la Wander matelassé di Miu Miu che costa 2mila euro. Un accessorio griffato da 2mila euro che si abbina a un capo di una designer indipendente che costa 300 euro.

Leggi anche Chiara Ferragni, serata romana con la gonna trasparente che lascia la culotte in vista

Chiara Ferragni ringrazia i suoi fan spagnoli

Il completo bianco asimmetrico

Oltre al mini abito rosa Chiara Ferragni ha indossato anche un'altra creazione della stessa designer: lo stile e la filosofia è simile a quella del vestito da sera, ma stavolta si tratta di un completo total white composto da pantaloni bianchi leggermente svasati e un top asimmetrico incrociato, aperto sul davanti e scoperto sulla schiena. Un completo super sostenibile ricavato al 100% da cotone organico e perfetto per l'estate: è acquistabile su diversi siti di e-commerce al costo di 320 euro.

Il completo bianco di Chiara Ferragni