Laura Pausini con marito e figlia: look natalizio matchy-matchy col “maglione brutto” La moda del maglione brutto natalizio ha contagiato anche Laura Pausini, il marito Paolo Carta e loro figlia Paola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Il Natale si trascorre in famiglia: anche Laura Pausini, abituata a viaggiare in tutto il mondo per buona parte dell'anno, ovviamente non ha rinunciato a trascorrere le festività circondata dalle persone che ama. La cantante ha festeggiato col marito e la figlia.

Il Natale di Laura Pausini con marito e figlia

Davanti a un grande albero elegantemente addobbato, Laura Pausini ha fatto gli auguri di buon Natale ai suoi fan e follower. La cantante vanta una community che la sostiene e la ama, che le ha permesso di costruire una solida carriera andata ben oltre i confini nazionali. A loro si è rivolta augurando buone feste, condividendo una serie di scatti che mostrano la sua gioia: trapela la grande felicità di poter trascorrere le festività natalizie in famiglia, circondata d'amore. La casa è tutta decorata a tema: oltre all'albero illuminato spiccano cuscini rossi, l'immancabile stella di Natale, candele rosse, l'iconico soldatino Schiaccianoci. Anche il look di famiglia è decisamente natalizio.

Il look matchy matchy

Look natalizio matchy-matchy per Laura Pausini, il marito Paolo Carta (sposato l'anno scorso) e la figlia Paola, che ha 11 anni. I tre hanno scelto, per il giorno di festa, un capo ormai iconico. La tradizione dell'outfit natalizio, infatti, si sta spingendo sempre più lontano da capi glamour e scintillanti: no alle paillettes, sì ai cosiddetti "maglioni brutti"! Sono quelli che si vedono nei film di Natale americani, nelle serie tv, solitamente indossati dai personaggi "sfigati".

Invece lentamente sono usciti dal piccolo schermo diventando l'accessorio più ricercato per un Natale trendy, amati da tutti. Laura Pausini col marito e la figlia hanno scelto un modello identico: sfondo blu decorato con tutti i simboli tipici del Natale quindi la renna, il pacchetto regalo, Babbo Natale, la stella di neve, l'omino Pan di Zenzero, la caramella-bastoncino. La moda del maglione brutto ha contagiato anche loro.