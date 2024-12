Angelina Mango, look natalizio di famiglia coi “maglioni brutti” (anche per il cagnolino)

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Natale in famiglia per Angelina Mango, che in questo periodo si è presa una pausa dalla musica e ne sta approfittando anche per godersi un po' di più il calore familiare e l'atmosfera casalinga. Lo stop al tour è stata una decisione sofferta per lei, che ama stare sul palco a contatto col pubblico, ma ha preferito tutelarsi, rimettersi in forma e riprogrammare i concerti in un secondo momento. Per lei è stato un anno impegnativo, ma ha capito che era giunto il momento di fermarsi per il proprio bene: "Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto".

Il Natale di Angelina Mango

Le festività natalizie non sono cominciate nel migliore dei modi per Angelina Mango, che sui social ha informato fan e follower di aver avuto un piccolo incidente domestico: "Mi sono ustionata con l’acqua bollente, sono appena stata in pronto soccorso". Fortunatamente nulla di grave, è tornata subito a casa per festeggiare in compagnia dei suoi cari.

"Maglione brutto": must have delle feste, anche per Angelina Mango

I maglioni brutti solo la tendenza del Natale, da alcuni anni a questa parte. Se un tempo a indossarli erano solo i personaggi "sfigati" di film e serie tv americane, poi hanno cominciato a essere un indumento amatissimo e molto gettonato, perfetto per look natalizi coordinati tra amici, fidanzati, all'interno delle famiglie. Fino a 20 anni fa nessuno avrebbe scommesso sul loro successo e invece oggi sono il must have irrinunciabile delle feste, una parte essenziale della tradizione natalizia. Anzi, è gara a chi indossa quelli più imbarazzanti: ma col sorriso! Ne è fan anche Laura Pausini, che difatti ha puntato sull'iconico "maglione brutto" per la foto di famiglia, con cui ha fatto gli auguri a fan e follower.

Look di famiglia all'insegna del "maglione brutto" anche per Angelina Mango. Sui social ha condiviso il selfie natalizio di rito, scattato allo specchio, mostrandosi assieme a Filippo Mango e alla madre Laura Valente. Maglione rosso con la renna per quest'ultima, felpone verde con orsetto per la cantante, modello blu con simboli natalizi per il fratello. Look natalizio anche per il cagnolino, new entry in famiglia.