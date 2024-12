video suggerito

Com'è fatto l'albero di Natale di Federica Pellegrini: si attacca al muro ed è perfetto per i bambini Federica Pellegrini vive a Roma con il marito Matteo Giunta e la figlia Matilde da quando è cominciata l'avventura di "Ballando con le Stelle": per questo primo Natale in tre, l'abete è davvero speciale.

A cura di Arianna Colzi

Sui social sono tante le star che condividono i loro alberi di Natale, lanciando tendenze e seguendo i colori più in voga di queste festività, da Aurora Ramazzotti a Chiara Ferragni, passando per Diletta Leotta. C'è chi ha voluto puntare sul massimalismo, optando per grandi abeti alti fino al soffitto, e chi invece, come Belèn Rodriguez, ha scelto il minimalismo riducendo allo stretto necessario addobbi e decorazioni. Per Federica Pellegrini, invece, questo sarà un Natale speciale, perché sarà il primo in tre dopo la nascita della figlia Matilde, venuta al mondo agli inizi di gennaio di quest'anno. Saranno delle feste particolari, però, visto che l'ex campionessa olimpica si trova ancora a Roma per gli impegni legati a Ballando con le Stelle, programma dov'è giunta alla fase finale pur essendo stata costretta a cambiare ben tre ballerini. Per questo l'albero di Natale rispecchia questa fase di passaggio che la vede ancora lontana dalla casa di Verona.

L'albero di Natale da parete adatto ai bambini

"Gli alberi di Natale cambiano con noi. Il nostro primo Natale", scrive Federica Pellegrini accanto alla foto del suo albero di Natale acquistato per la casa di Roma. Visto che la figlia non ha compiuto ancora un anno, la nuotatrice ha deciso di acquistare un albero di Natale davvero particolare. Si tratta di un albero da attaccare al muro o a una porta realizzato in feltro e decorato con tanti ornamenti da attaccare e staccare componendo così l'albero.

L'albero di Natale di Federica Pellegrini

È ideale per i bambini che possono divertirsi ad attaccare e staccare gli adesivi ornamentali ed è perfetto per creare l'atmosfera natalizia in casa, soprattutto se arredato con le lucine come nel caso di un abete vero e proprio. In una storia condivisa sul suo profilo social, Federica Pellegrini ha immortalato la figlia che gioca con l'albero di Natale aggiungendo ironicamente un "È durato molto".

L'albero di Natale con gli adesivi