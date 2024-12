Com’è fatto l’albero di Natale di Aurora Ramazzotti: effetto neve e decorazioni rosse e nere

video suggerito

Aurora Ramazzotti ha addobbato l'albero per il Natale 2024: l'effetto neve e le palline rosse e nere decorano l'abete minimal scelto dall'influencer.

Aurora Ramazzotti

Per Aurora Ramazzotti sarà un Natale speciale. L'influencer ha appena compiuto 28 anni e, in occasione di un weekend in famiglia a Londra, ha ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato Goffredo Cerza, già padre di suo figlio Cesare. L'anello di diamanti è arrivato nella città in cui la coppia ha cominciato a frequentarsi, rendendo la proposta ancora più romantica. Nel giorno del suo compleanno, poi, Ramazzotti ha ricevuto anche un video commovente da parte della madre Michelle Hunziker, con cui adesso condivide anche un tatuaggio con la stessa frase. Adesso, a pochi mesi dal trasloco, la nuova casa di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è pronta ad accogliere l'albero di Natale.

Com'è l'albero di Natale di Aurora Ramazzotti

Seguendo i trend del Natale 2024, anche Aurora Ramazzotti ha deciso di dare al suo albero di Natale un effetto ghiaccio. Il verde dell'abete, infatti, è ricoperto di bianco come a voler dare l'effetto di una nevicata che ha colorato i rami, scelta condivisa anche da Ilary Blasi. Niente decorazioni bianche, però, come abbiamo visto nelle case di molte altre celebrities, o addobbi dorati che riprendono i colori del Natale. Aurora Ramazzotti ha fatto una scelta minimal, come nel caso di Belén Rodiriguez, scegliendo di non aggiungere il puntale sulla cima dell'albero

L'albero di Natale di Aurora Ramazzotti

L'influencer ha deciso di puntare su pochi addobbi e colori minimal, decorando l'albero di Natale con palline rosse e nere minuziosamente alternate. L'abete non è eccessivamente alto e ben si sposa con il resto dell'arredamento, come il piccolo tavolo da caffè che si trova proprio accanto all'albero di Natale. Illuminato bene da una grande lampada dalla luce fredda, l'albero si armonizza perfettamente con gli arredi della casa.

L'albero con le luci accese