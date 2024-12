video suggerito

Come addobbare l'albero di Natale 2024, i colori di tendenza e le idee a cui ispirarsi Come addobbare l'albero di Natale 2024? Palline rosse, fiocchi di velluto e decori trasparenti a effetto ghiaccio: ecco quali sono i colori di tendenza e le idee a cui ispirarsi.

A cura di Valeria Paglionico

Natale 2024 si avvicina e sono moltissimi coloro che hanno cominciato ad addobbare casa fin dall’inizio di dicembre. Certo, stando alla tradizione si dovrebbe aspettare l’8 dicembre per dare ufficialmente il via al countdown per le feste, ma da qualche anno a questa parte anticipare i preparativi è diventata una vera e propria mania. Coloro che non intendono seguire il trend e che quindi faranno l’albero nel prossimo weekend saranno lieti di conoscere le mode del momento in fatto di decorazioni a tema. Palline rosso fuoco, cascate di luci e romantici fiocchi total pink: ecco quali sono i colori su cui puntare, gli addobbi a tema da scegliere e gli accessori originali da acquistare per decorare l’albero di Natale in modo elegante e glamour.

I colori di tendenza per l'albero di Natale 2024

Quali sono i colori di tendenza per decorare l’albero di Natale 2024? A trionfare quest’anno sarà il rosso, un vero e proprio must delle feste, che potrà essere mixato con altre nuance simbolo del periodo natalizio come l’oro e l’argento.

Albero di Natale blu notte

Chi vuole distaccarsi dalle tradizioni può seguire le mode de momento: la prima è quella degli alberi di Natale addobbati con accessori blu notte (magari arricchiti anche da qualche tocco gold), la seconda quella del total pink con rami tempestati di fiocchi, ornamenti pop e palline a caramella.

Pallina di Natale a caramella

Via libera, inoltre, a velluto, effetto specchio e decori trasparenti ispirati ai classici fiocchi di neve. In tutti i casi è importante che non manchino le luci e che il resto dell’arredamento natalizio venga coordinato alle tinte scelte.

Natale 2024 "coi fiocchi" per un albero in stile coquette

Per essere davvero sul pezzo in fatto di tendenze natalizie è necessario addobbare l'albero in stile coquette, cosa significa? Che bisogna usare una cascata di romantici fiocchi: possono essere mixati con le palline oppure usati al poste delle decorazioni classiche, l'importante è che siano in netta maggioranza rispetto al resto degli addobbi.

Maison Du Monde

L'ideale sarebbe puntare tutto sul colore rosa, così da interpretare in modo impeccabile il trend, ma in alternativa si può scegliere una nuance più "tradizionale", spaziando tra fiocchi di velluto, a stampa check o con disegni in stile natalizio.

Fiocchi di velluto

Natale 2024, gli alberi minimal in stile scandinavo

Un'altra mania destinata a spopolare in questo Natale 2024 è quella degli alberi minimal in stile scandinavo. Via libera a rami e palline total white o, ancora meglio, ad rami addobbati solo con le luci.

Carl Hansen

Si possono scegliere i semplici led a luce calda, quelli che cambiano colore a comando oppure quelli che vengono accompagnati dalla musica, l'importante è che nessuno dei rami rimanga vuoto.

Zara Home

Certo, l'effetto migliore con alberi decorati in questo modo si ottiene dopo il tramonto, ma è assolutamente l'ideale per coloro che vogliono un arredo natalizio minimal, elegante e allo stesso tempo magico.

Mango Home

I decori natalizi naturali o a effetto ghiaccio

Tra i trend più gettonati da seguire per addobbare l'albero nel Natale 2024 c'è quello dei decori naturali, dalle classiche pigne alle bacche rosse. Anche per quanto riguarda i colori deve trionfare l'effetto wild, dunque sarebbe bene scegliere i toni del bianco, del panna, del beige, da mixare al massimo con del verde salvia.

Ikea

A spopolare in questo 2024 sono anche le decorazioni che sembrano fatte di ghiaccio. Palline trasparenti, fiocchi total white e ornamenti a forma di stalattiti: tutto deve rimandare alla forma e ai colori dei fiocchi di neve. Chi non ha paura di osare può aggiungere anche qualche tocco scintillante, magari con cascate di glitter sui rami e qualche pallina tempestata di cristalli.

Addobbi Ikea

Addobbi di velluto per l'albero di Natale 2024

Il tessuto simbolo del Natale? Il velluto ed è per questo che il trend del momento prevede l'uso di addobbi a effetto velvet sull'albero. Si può spaziare tra palline rosse con qualche tocco oro, fiocchi blu o semplicemente ornamenti a tema, l'importante è che siano coperti da un morbido e avvolgente strato di velluto.

Maison Du Monde

Albero di Natale con addobbi pop e peluche

L'ultima idea per addobbare l'albero di Natale che di sicuro piacerà ai più piccoli è quella di usare dei morbidi e dolci peluche al posto delle classiche palline.

Ikea

Ad aver trasformato questa ispirazione in realtà proprio di recente è stata Michelle Hunziker, che nella sua casa milanese ha decorato l'albero alternando le classiche palline con dei piccoli pupazzetti, così da rendere l'atmosfera domestica un tantino più giocosa ma senza rinunciare alla classica magia del Natale. In alternativa si possono usare anche delle palline dalle forme pop, dalle casette ai pupazzi di neve, fino ad arrivare alle caramelle e agli accessori che si usano comunemente nella quotidianità.

Zara Home