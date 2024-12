Belén Rodriguez addobba casa per le feste: albero di Natale minimal e luci sul camino

video suggerito

A cura di Giusy Dente

C'è aria di festa nelle case, che si stano piano piano riempiendo di addobbi e decorazioni per aspettare il Natale. C'è chi ha cominciato con largo anticipo ad accogliere l'atmosfera natalizia nelle mura domestiche, come Chiara Ferragni, che ha trasformato il salotto in un angolo incantato già a metà novembre, con albero dai colori tradizionali e due ricostruzioni a tema. Belén Rodriguez ha atteso un po' di più, ma ora è tutto pronto anche a casa sua.

L'albero di Natale di Belén Rodriguez

Belén Rodriguez si è da poco trasferita. Ha comprato casa a Milano e si è rivolta alla designer d'interni Sarah Balivo per farsi aiutare con l'arredamento. Si è data molto da fare affinché l'appartamento diventasse il suo regno personale, fatto su misura per lei: la casa dei suoi sogni insomma!

Questo sarà il primo Natale che trascorrerà qui e ha atteso dicembre, per portare un po' di aria natalizia. Il Natale è invece arrivato in anticipo nel suo ufficio, dove già a metà ottobre aveva allestito una zona shooting a tema per scattare delle foto promozionali per il suo nuovo brand, in vista delle adv campaign di Natale.

Quell'allestimento era stato curato da due esperti del settore: Espedito Rusciano e Giorgia Farina. Li ha coinvolti nuovamente anche per farsi aiutare con le decorazioni in casa. Sono gli stessi che hanno aiutato anche Michelle Hunziker con gli addobbi. La conduttrice ha puntato sul tema peluche: un albero coi rami effetto innevato e le decorazioni in oro e argento, con maxi fiocco in cima.

Più minimal l'albero di Natale della showgirl argentina, che ha scelto un finto abete verde interamente ricoperto di piccoli punti luce che impreziosiscono in modo semplice ed elegante la sala. Luci, ma in color oro, anche sul caminetto, dove trovano posto altri rami scintillanti che portano ulteriore calore nella sala, che ora è perfettamente natalizia.