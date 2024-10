Natale in anticipo per Belén Rodriguez: accanto all’albero addobbato anche renne e candele

video suggerito

A cura di Giusy Dente

La prossima festa in calendario è quella di Halloween, amatissima da grandi e piccini, che stanno già pensando a quale costume sfoggiare nella notte più spaventosa dell'anno. Ma c'è anche chi invece ha già cominciato a fare il countdown per Natale, la festività forse più attesa di tutte, la più magica, quella dal fascino intramontabile, da cui è impossibile non farsi contagiare. Sui social di Belén Rodriguez, anche se in grande anticipo, hanno già fatto la loro comparsa le prime decorazioni, in un allestimento natalizio molto tradizionale.

Il Natale di Belén Rodriguez

Questo Natale per Belén Rodriguez sarà molto diverso dal precedente. L'anno scorso ha trascorso le festività col compagno: in quel periodo era in corso la frequentazione con l'imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, un amore travolgente e appassionato, al punto che si era addirittura parlato di possibile matrimonio. Le cose sono andate diversamente: la relazione è finita a inizio anno. Poco dopo, la showgirl è stata avvistata in compagnia di un altro ragazzo. Il suo nuovo compagno si chiama Angelo Galvano: probabilmente con lui trascorrerà anche il Natale. Anche se mancano ancora due mesi, lei si è portata avanti col lavoro e ha già cominciato a immergersi nel mondo delle decorazioni a tema.

Per Belén è già Natale

"Ci portiamo avanti con le adv campaigns di Natale" ha scritto Belén Rodriguez sui social, mostrando un angolo addobbato a festa, con decorazioni prettamente natalizie. Probabilmente si tratta di una zona shooting del suo ufficio, destinata appunto alla realizzazione di scatti pubblicitari per uno dei suoi brand. Da pocoha dato vita anche a una collezione di make-up, il marchio Rebeya, che si va ad aggiungere a quelli di abbigliamento che gestisce con la sorella Cecilia Rodriguez (Me Fui, Hinnominate).

Un enorme albero con palline di ogni dimensione rosse e verdi, lucine color oro, a terra delle maxi sfere colorate con decine di piccole candele candide e ancora delle renne e gli iconici Schiaccianoci: questo l'allestimento scelto. Cosa porterà, invece, nella sua nuova abitazione? La showgirl ha comprato casa da poco e i fan sono curiosi di vedere come la preparerà per il Natale.