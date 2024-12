video suggerito

L’albero di Natale di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: bacche rosse e statua a forma di orsetto Quello che sta per arrivare per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sarà il primo Natale da marito e moglie e hanno pensato bene di renderlo speciale con delle decorazioni magiche e spettacolari: ecco come hanno addobbato l’albero della loro casa milanese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Con l’inizio di dicembre si è dato ufficialmente il via al countdown natalizio e, come da tradizione, in moltissimi hanno cominciato ad addobbare casa in vista dei pranzi e delle cene in famiglia. Le star non fanno eccezione, anzi, ci tengono a mostrarsi alle prese con la preparazione dell’albero di Natale, rivelando poi il risultato finale con Stories e reel. Dopo Michelle Hunziker con le decorazioni a tema peluche e Fedez col presepe di Nightmare Before Christmas, ora ad aggiungersi alla lista sono stati Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Per loro il Natale 2024 è molto speciale: dopo il matrimonio della scorsa estate, queste saranno le prime feste da marito e moglie ed è normale che abbiano voluto aggiungere un tocco magico alla loro abitazione. Quali addobbi hanno scelto?

L'albero di Natale con palline e bacche rosse

Steve Di Maio e Isabella Fiore, gli event planner che hanno organizzato il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, hanno voluto fare un regalo speciale ai novelli sposi: un maxi albero di Natale perfettamente addobbato.

Cecilia e Ignazio addobbano l'albero

Lo hanno piazzato nel salotto della coppia, per la precisione davanti al balcone, e lo hanno decorato personalmente con degli accessori a tema. Il colore scelto è il rosso, un vero e proprio must delle feste, ma la cosa particolare è che, oltre alle classiche palline a specchio, sono stati aggiunti anche dei rami di bacche total red. Ad aumentare l’effetto sparkling sono stati i centinaia di led a luce calda sparsi su tutto l’albero. Il dettaglio che non è passato inosservato? Come base è stato usato un vero e proprio ramo dallo stile wild.

Leggi anche Alla Casa Bianca 83 alberi di Natale e 165 mila luci: qual è il tema delle decorazioni

Gli addobbi rossi

La statua a forma di orsetto in casa Rodriguez-Moser

Le decorazioni natalizie in casa Rodriguez-Moser non sono finite qui. Accanto all’albero total red è stato aggiunta anche la statua di un dolce orsetto: è alto circa mezzo metro, indossa un elegante completo con giacca e cravatta e tra le mani ha un pacco regalo.

La statua a orsetto

I due novelli sposi non hanno potuto fare a meno di immortalarsi mentre si scambiano un bacio sullo sfondo di questi magici addobbi, lasciando così intendere che sono prontissimi per dare il via al loro primo Natale da marito e moglie. In quanti prenderanno ispirazione da loro per aggiungere un tocco speciale agli ambienti domestici durante le feste?