Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti fanno lo stesso tatuaggio: il significato della frase in tedesco Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sono sempre più unite e a darne l'ennesima prova è il primo tatuaggio "di coppia" della loro vita: ecco cosa si sono lasciate imprimere sulla pelle mamma e figlia.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti condividono da sempre un rapporto speciale e affiatato e, nonostante il passare del tempo, continuano a essere unitissime, a prova del fatto che mamma e figlia possono essere come vere e proprie sorelle, soprattutto quando hanno meno di 20 anni di differenza. Nelle ultime ore ne hanno data l'ennesima prova: hanno fatto lo stesso tatuaggio, così da portare per sempre sulla pelle il simbolo del loro legame indissolubile. Naturalmente hanno documentato l'esperienza sui social ma non hanno mostrato "l'opera finale", è stato il tatuatore a spoilerare l'adorabile tattoo di coppia: ecco cosa significa la scritta in tedesco che si sono lasciate imprimere sul corpo.

Il tatuaggio di coppia di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

Dopo aver decorato casa con un meraviglioso albero di Natale, ieri pomeriggio Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno trascorso il pomeriggio insieme in modo "insolito" e lo hanno documentato sui social, dove hanno rivelato di aver fatto visita a uno studio di tatuaggi nel centro di Milano.

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker dal tatuatore

Sarà perché l'arrivo di Cesare in famiglia le ha rese ancora più unite o perché semplicemente sono reduci da un viaggio lavorativo "di coppia" in Germania, ma la cosa certa è che si sono lasciate imprimere sulla pelle il primo tattoo "mamma-figlia". Per la conduttrice si tratta del secondo tatuaggio della sua vita, mentre Aurora ha da sempre la passione per i disegni indelebili sul corpo e a tutti ha dato un preciso significato simbolico.

Il nuovo tatuaggio di Michelle Hunziker

Mamma e figlia unite dallo stesso tatuaggio

Cosa si sono fatte tatuare mamma e figlia? Sui loro profili social hanno lasciato la questione nel "mistero" (non a caso molti fan hanno pensato si trattasse di una dedica a Cesare), è stato lo studio di tatuaggi a condividere l'opera finale. Michelle e Aurora si sono fatte decorare la pelle con la scritta "Liebe Ohne Leiden", che in tedesco significa "Amare senza soffrire".

Il nuovo tatuaggio di Aurora Ramazzotti

A differenziare i loro tattoo sono il font e la posizione scelta: la mamma ha scelto un corsivo "romantico" per decorare la schiena, per la precisione la zona sotto al collo, mentre la figlia ha preferito un corsivo classico sull'avambraccio. Il significato simbolico della scritta (al di là di quello letterale)? Lo ha spiegato Michelle su Instagram, dove ha accompagnato la foto del tattoo a questa didascalia: "Ti auguro un amore rispettoso, pieno di complicità, romantico, una persona che rappresenta un “plus” nella vita, con cui condividere le follie, le avventure più strane, i viaggi. Vedere il mondo insieme e condividerne la bellezza. Un amore in cui ci si occupa uno dell’altro, un amore protettivo e virtuoso perché gioisci del successo del tuo partner. L’amore come lo vedo io pieno di luce e privo di sofferenza. Liebe ohne Leiden. Un augurio d’ amore di una mamma per sua figlia (che l’ha già trovato) e di una figlia per sua mamma (che lo troverà)".