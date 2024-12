video suggerito

Come ha decorato l’albero Diletta Leotta: il Natale si colora di oro e argento Albero di Natale effetto neve, per Diletta Leotta, che quest’anno ha scelto un allestimento particolarmente elegante e raffinato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Diletta Leotta e Espedito Rusciano, @ruscianoespedito

Quest'anno per gli alberi di Natale è il bianco andare per la maggiore. Il must delle feste, per il 2024, è ricreare l'effetto neve, perfetto per trasformare la casa in un villaggio incantato. Diverse celebrities si sono fatte conquistare da questa atmosfera così romantica e sognante, compresa Diletta Leotta. La conduttrice l'anno scorso aveva scelto un albero verde tradizionale, mentre quest'anno ha decisamente cambiato stile, ma puntando sempre su decorazioni raffinate ed eleganti.

L'albero di Natale di Diletta Leotta

Diletta Leotta, per gli addobbi natalizi, ha scelto di affidarsi a un esperto del settore. Si è fatta aiutare da Espedito Rusciano, flowers designer la cui creatività si è fatta velocemente notare nel mondo delle celebrities, a cui non è sfuggito il suo talento. Quest'anno ha firmato l'albero di Natale di Belén Rodriguez, che ha optato per qualcosa di minimal per il primo Natale nella nuova casa. Come lei anche Michelle Hunziker, che ha fatto le cose in grande stile scegliendo il tema peluche.

Diletta Leotta e Espedito Rusciano, @ruscianoespedito

Diletta Leotta, invece, ha seguito il trend degli alberi di Natale coi rami innevati, estetica vista anche nei salotti di Simona Ventura, Kim Kardashian e Elisabetta Canalis. Nelle foto condivide da Espedito Rusciano spicca nel salotto un maxi albero con decorazioni in oro, argento e bianche, con tocchi originali come peluche e pigne, che danno un tocco in più al tutto.

Diletta Leotta e Espedito Rusciano, @ruscianoespedito

Come addobbare l'albero effetto neve

Il total white piace perché risulta estremamente raffinato ed elegante, soprattutto in abbinamento alle trasparenze effetto ghiaccio. Ma è anche facile da abbinare: si può dare movimento con qualunque colore, dal più tradizionale al più audace. È perfetto in ogni ambiente, sia nelle sale in stile classico che in quelle con arredamenti più moderni, come è il caso di Diletta Leotta, dove il risultato finale è particolarmente glamour. Tra le altre tendenze natalizie 2024 c'è anche l'albero di Natale coquette, dunque coi fiocchi, quello minimal e quello con le intramontabili decorazioni in velluto, che trasmettono immediatamente l'idea di festa.