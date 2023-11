Diletta Leotta mostra l’albero di Natale ad Aria: luci e addobbi oro per le sue prime feste Per Diletta Leotta il Natale alle porte sarà davvero speciale: sarà il primo che trascorrerà in versione mamma in compagnia della piccola Aria. È proprio per rendere l’atmosfera ancora più magica che ha addobbato casa con un certo anticipo: ecco le decorazioni scelte per quest’anno.

A cura di Valeria Paglionico

Il Natale si avvicina e le star si stanno preparando per renderlo più magico e speciale che mai. Sono moltissime quelle che non hanno potuto fare a meno di seguire il trend del momento, quello di addobbare l'albero con un certo anticipo, e ora vantano delle adorabili case decorate con festoni a tema e lucine. Dopo Chiara Ferragni e Ilary Blasi, ora a essersi aggiunta alla lista è stata Diletta Leotta, che poco prima di andare al concerto dell'amica Elodie ha pensato bene di rivelare sui social l'allestimento da sogno scelto per quest'anno. Per lei questo saranno delle feste davvero speciali: è la prima volta che le trascorrerà con la piccola Aria in versione mamma ed è per questo che ha voluto fare le cose in grande.

Diletta mostra gli addobbi natalizi ad Aria

L'albero di Natale di Diletta Leotta

Per il suo primo Natale da mamma Diletta Leotta ha scelto di puntare su qualcosa di tradizionale e chic: il color oro. Ha allestito il salotto con una miriade di festoni a tema, da alcune palline sui toni del rosa/bronzo appesi al lampadario a delle mini candele a forma di alberello piazzati sopra al camino elettrico. Per quanto riguarda l'albero vero e proprio, sebbene le sue dimensioni non siano XXL, riesce ugualmente a essere spettacolore. La conduttrice lo ha riempito di lucine led dorate, arricchendolo con palline, fiori e fiocchi coordinati. Ai suoi piedi non è mancato "l'effetto neve" decorato con addobbi a tema, dettaglio che ha reso l'atmosfera ancora più magica.

L'albero di Natale dorato di Diletta Leotta

Diletta Leotta usa la maglia sportiva come minidress

Nel video natalizio in compagnia di Aria Diletta Leotta non ha rinunciato allo stile, anzi, complice il fatto che era pronta per il concerto dell'amica Elodie, ha sfoggiato un look glamour ma allo stesso tempo dall'animo sporty.

Diletta Leotta in Balenciaga

Ha indossato una maxi t-shirt di Balenciaga come minidress, per la precisione un modello in maglia a righe verticali bianche e rosse ispirato alle maglie dei calciatori (con tanto di numero 57 sulle spalle). Per completare il tutto ha scelto un paio di collant coprenti, così da evitare ogni tipo di "incidente di stile". Capelli sciolti e ondulati, make-up curato nei minimi dettagli e sorriso smagliante: Diletta riesce a essere un'icona fashion anche in versione "casalinga".