Ilary Blasi, l’albero di Natale bianco con le renne è lo stesso dell’annno scorso: “Mi sei mancato” Ilary Blasi ha già fatto l’albero di Natale e lo ha mostrato sui social, concentrandosi sui decori bianchi e sulle renne di peluche. Il dettaglio che non è passato inosservato? L’albero e gli addobbi sono gli stessi dell’anno scorso.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi sta vivendo un momento davvero ricco di novità: sebbene sia lontana dalla tv italiana da diversi mesi, non ha lasciato "soli" i fan, anzi, di recente ha annunciato che il prossimo 24 novembre arriverà su Netflix con Unica, il docu-film in cui racconterà la sua versione dei fatti sul divorzio da Francesco Totti. Come sta trascorrendo questi giorni che precedono il debutto del documentario? Alle prese con la normale quotidianità proprio come in altri momenti della sua vita: dopo aver mostrato il nuovo look griffato con i pantaloni che sembrano stivali, nelle ultime ore ha anche mostrato ai followers l'albero di Natale con cui ha decorato la casa romana "in anticipo".

Ilary Blasi sceglie decorazioni bianche per l'albero di Natale

Niente rosso o colori tradizionali legati alle feste, l'albero di Natale di Ilary Blasi è all'insegna del total white. Lo ha posizionato al centro del salotto all'interno di un enorme vaso bianco, accendendo già sia le lucine che i led dai toni caldi. Si tratta di un abete ricoperto di neve fake, decorato pigne, palline trasparenti e maxi stelle luminose (una delle quali è stata usata anche al posto del puntale).

L'albero di Natale di Ilary Blasi

A fare la differenza, però, sono state le renne bianche di peluche inserite tra i rami che hanno aggiunto un ulteriore tocco magico e a tema alle decorazioni. Ilary va molto fiera della sua creazione, tanto da averne immortalato i dettagli in primissimo piano nelle sue Stories.

Le renne di peluche

Il "segreto" dell'albero di Natale di Ilary Blasi

Il dettaglio che ha "insospettito" i fan è stata la didascalia con cui Ilary ha accompagnato le immagini dell'albero di Natale, ovvero "Mi sei mancato". Per quale motivo ha usato proprio queste parole? Basta rispolverare le foto dello scorso anno per capire che lo ha fatto perché il maxi abete bianco è identico a quello dello scorso anno, con tanto di renne di peluche piazzate tra i vari rami e i led luminosi. Visto che tutto è rimasto nella stessa posizione, probabilmente la conduttrice aveva semplicemente conservato l'albero in cantina così com'è, rispolverandolo poi a poche settimane delle feste. Insomma, è proprio il caso di dire "Ilary una di noi": anche lei per il Natale ha "riciclato" le stesse decorazioni utilizzate nel 2022, dando prova di non amare gli sprechi per una simile occasione.