Ilary Blasi, i nuovi pantaloni a effetto cuissardes di jeans costano quasi mille euro Ilary Blasi ha sorpreso di nuovo i fan con un look inedito e griffato. Quelli che ha indossato sono pantaloni o cuissardes di jeans?

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi potrà anche essersi temporaneamente allontanata dalla tv italiana ma non per questo ha smesso di essere "sulla cresta dell'onda". Oltre a essere attivissima sui social, dove ama avere un rapporto diretto con i fan, ha anche annunciato l'uscita di Unica, il docu-film firmato Netflix in cui racconta la sua versione dei fatti sulla separazione dall'ex marito Francesco Totti. I curiosi saranno lieti di sapere che manca poco al momento in cui scopriranno ogni dettaglio della storia: il documentario sarà fuori il prossimo 24 novembre e si preannuncia un successone. Come si sta preparando la conduttrice all'ora "X"? Ecco le ultime Stories che ha condiviso su Instagram.

Ilary Blasi: pantaloni o stivali di jeans?

A pochi giorni dall'uscita di Unica Ilary Blasi continua a condurre la sua "normale" vita quotidiana fatta di impegni in famiglia e look all'insegna del glamour. Proprio di recente si è scattata alcuni selfie allo specchio, rivelando ancora una volta la sua passione per le griffe. La conduttrice è apparsa in splendida forma con i capelli castani portati sciolti e lisci, così da mettere in evidenza il nuovo colore scuro, ma ad attirare le attenzioni del pubblico è stato il look. Ha puntato sul total black ma ha "confuso" i fan col capo che ha abbinato alla t-shirt dark aderente: si tratta di un paio di cuissardes in denim, scarpe must di stagione, o di un paio di pantaloni a "doppio tessuto"?

Ilary Blasi: pantaloni o stivali?

Quanto costano i pantaloni patchwork di Ilary Blasi

La risposta arriva facendo una rapida ricerca sugli e-commerce di moda di lusso, dove sono in vendita degli originali pantaloni bicolore, ovvero metà neri e metà in denim. A firmarli è stata la Maison Coperni, che ha pensato bene di aggiungere un tocco super originale ai classici jeans.

Ilary Blasi in Coperni

Si tratta infatti di un modello con design patchwork che all'altezza dell'abbottonatura a vita alta è in cotone nero, mentre sulle gambe a zampa è completamente in denim blu chiaro con tanto di taschine dei jeans e di cintura nera che cinge le ginocchia. Qual è il prezzo di questa chicca fashion? Sul web viene venduta a 996 euro. Ilary non ne può fare a meno e di certo riuscirà a influenzare le tendenze di stagione.