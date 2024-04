video suggerito

Ilary Blasi in primavera indossa la tuta di jeans ma la abbina agli stivali di pelliccia Ilary Blasi ha ricominciato a postare sui social. Dopo il weekend a Francoforte, ora ha mostrato il suo nuovo look in denim ma la cosa particolare è che, nonostante sia primavera, ha indossato gli stivali di pelliccia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilary Blasi è rientrata da qualche giorno a Roma dopo aver trascorso il weekend a Francoforte col fidanzato Bastian Muller ma solo nelle ultime ore ha ricominciato a postare sui social alcuni dettagli della sua normale quotidianità. Questa volta sembrano non esserci viaggi in vista, la conduttrice si è limitata a rivelare il look scelto per un impegno pomeridiano. Sarà perché negli ultimi giorni le temperature sono state davvero incerte o perché semplicemente non ha ancora portato a termine il cambio di stagione, ma la cosa certa è che ha mixato accessori primaverili e invernali, dando vita a un outfit decisamente originale: ecco cosa ha sfoggiato per il video selfie condiviso sul suo profilo.

Ilary Blasi in total denim

Il fashion trend più gettonato della primavera che anche in questo 2024 sembra essere destinato a tornare in voga? Quello del total denim e Ilary Blasi sembra averlo capito bene, visto che non ha esitato a seguirlo. Nelle ultime ore, infatti, ha sfoggiato sui social un'adorabile jumpsuit di jeans. Si tratta di un modello oversize in un lavaggio chiaro, contraddistinto da pantaloni palazzo con la cucitura a vista sul davanti e bustier strapless fasciante arricchito da bottoni metallici. Per completare il tutto ha scelto un cappellino con la visiera e il logo a contrasto di Celine (prezzo 450 euro), l'ideale per proteggersi dai raggi del sole quando non si vogliono indossare i classici occhiali scuri.

Ilary Blasi con la tuta di jeans

Il look di Ilary Blasi è un mix di primavera e inverno

Il dettaglio che non è passato inosservato nel look di Ilary Blasi? Sebbene il total denim sia una moda tipicamente primaverile, non ha rinunciato ad alcuni accessori in pieno stile invernale.

Leggi anche Ilary Blasi in tuta per il pranzo domenicale: affronta il freddo con la pelliccia yeti

Il look di jeans di Ilary Blasi

È il caso non solo del maxi cappotto nero ma anche delle scarpe: un paio di stivaletti Ugg imbottiti di calda pelliccia, per la precisione un modello in camoscio color tabacco e con la zeppa. Insomma, la conduttrice è "una di noi": ha dimostrato che, come tutti, è un tantino confusa dai continui cambiamenti climatici tipici di questa prima parte della primavera ed è per questo che non sembra ancora intenzionata a portare a termine il cambio di stagione.

Gli stivali Ugg di Ilary Blasi