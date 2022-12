L’albero di Natale di Ilary Blasi è bianco e scintillante Ilary Blasi augura il Buon Natale ai suoi follower davanti al suo albero natalizio innevato con tante luci e una piccola renna di peluche.

Gli inglesi direbbero "Last but not least" (Ultimo ma non meno importante) davanti alle immagini condivise di recente da Ilary Blasi in vista del Natale. La nota showgirl ha pubblicato le foto del suo albero di Natale per augurare ai suoi follower buone Feste. Vediamo i dettagli del suo ricco abete natalizio.

Tutte le star dello spettacolo e del jet set nostrano si sono impegnati in una sfida silente all'albero di Natale più bello. E le decorazioni festose sono giunte anche a casa di Ilary Blasi che per Natale 2022 ha addobbato un grande abete innevato. La nota conduttrice tv ha condiviso di recente alcune immagini dei suoi addobbi natalizi per augurare Buon Natale ai suoi follower. Nelle foto Ilary Blasi si mostra seduta davanti ad un alto albero di Natale posizionato su un basamento. La cima dell'albero tocca il soffitto ed è pieno di luci.

L'albero di Natale di Ilary Blasi è ricoperto di neve e con grandi rami e pigne che rendono la perfetta atmosfera invernale per le Feste. Non ci sono molti addobbi sul suo abete ma tante luci e piccole renne peluche che sbucano tra i rami. Di tanto in tanto fanno capolino sui rami romantiche decorazioni trasparenti che ricordano il luccichio della neve nella foresta quando la luna illumina gli alberi. La piccola renna di peluche poggiata su uno dei rami del grande abete sembra guardare chi osserva la foto condivisa da Ilary Blasi per Natale. Piccole luci bianche e scintillanti completano la decorazione di questo abete natalizio in stile nordico che ricrea in casa la perfetta atmosfera invernale di montagna. L'albero si trova inoltre su un piedistallo ricoperto da un tappeto bianco morbido che simula proprio il manto innevato che si deposita d'inverno sotto gli alberi in montagna.