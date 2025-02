video suggerito

La trasformazione di Luisa Ranieri per la prima volta coi capelli biondi Drastica trasformazione per Luisa Ranieri, in vista di un nuovo progetto lavorativo ancora top secret che ha richiesto un cambio look notevole.

A cura di Giusy Dente

Anno nuovo, testa nuova: qualcosa bolle in pentola per Luisa Ranieri. Sembra ci sia un nuovo progetto lavorativo all'orizzonte, che ha richiesto un drastico cambio look. È stata l'attrice stessa a mostrarsi sui social a fan e follower in questa inedita versione, suscitando moltissima curiosità.

Luisa Ranieri per la prima volta coi capelli biondi

Quando si pensa alla tipica bellezza mediterranea, diventata sinonimo di fascino in tutto il mondo, si pensa anche a lei: a Luisa Ranieri. L'attrice, col suo talento e quella bellezza acqua e sapone che non risulta mai artificiale e mai volgare, ha conquistato tutti. La sua è la carriera di una donna che ha saputo bilanciare vita professionale e vita privata, senza mai stare troppo sotto i riflettori. Anche sui social tende a essere poco presente e ciò che condivide online, con la community, riguarda solo il lavoro. Difficilmente mostra il suo quotidiano, la sua vita di moglie e madre. Anche se lei e Luca Zingaretti sono una delle coppie più belle e affiatate del mondo dello spettacolo, mai al centro di gossip e pettegolezzi.

Luisa Ranieri in Giorgio Armani

Nel tempo il beauty look di Luisa Ranieri è sempre stato all'insegna della naturalezza con una certa predilezione per il nero, sul fronte degli outfit: l'abbiamo vista di recente alla Festa del Cinema di Roma elegantissima in total black, ha incantato il pubblico sanremese nella scorsa edizione della kermesse in versione diva. Lo scorso maggio ha debuttato a Cannes con la frangia. La nuova trasformazione riguarda proprio i capelli ed è una rivoluzione assoluta.

L'attrice, infatti, sui social si è mostrata in versione bionda. Addio alla chioma scura, che nel tempo ha alleggerito spesso con schiariture: adesso i capelli sono biondo chiaro, con riga laterale e ciocche più corte sul davanti a incorniciare il viso. Questo è un hair look che ha stupito tutti e che sembra sia legato a esigenza di copione, a un progetto professionale. Su Instagram, infatti, in allegato al selfie scattato allo specchio ha scritto: "Oggi con questa testa bionda e con il cuore colmo di emozione inizio questa nuova avventura". Potrebbe essere la serie tv La Preside. I fan non vedono l'ora di scoprirlo.