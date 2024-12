video suggerito

Il look minimalista di Luisa Ranieri a Che Tempo Che Fa: l’abito asimmetrico è total black Luisa Ranieri è stata ospite del programma “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio sul Nove dove ha presentato “Diamanti”, il nuovo film di Ferzan Ozpetek. L’attrice ha scelto un abito asimmetrico abbinato a un paio di décolléte a punta matchy matchy. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Per Luisa Ranieri è un momento d'oro a livello professionale. L'attrice, reduce dall'impegno in Parthenope, film di Paolo Sorrentino che l'ha vista nei panni dell'attrice Greta Cool, è pronta a tornare al cinema con Diamanti, nuovo film di Ferzan Ozpetek in uscita il 19 dicembre. L'attrice era ospite a Che Tempo Che Fa, programma di Fabio Fazio sul Nove, dove ha presentato la pellicola che la vede protagonista al fianco di Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Geppi Cucciari, Vinicio Marchioni e molti altri. Ranieri, inoltre, ha preso parte anche a un altro progetto internazionale, presentato pochi mesi fa alla Festa del Cinema di Roma: Modì-Tre giorni sulle ali della follia, film diretto da Johnny Depp che la vede protagonista insieme a Riccardo Scamarcio e Al Pacino. Un periodo pieno di soddisfazioni che Luisa Ranieri sta accompagnando con una serie di look sempre minimal ma allo stesso tempo raffinati e impeccabili, come quello scelto per l'intervista con Fabio Fazio.

Chi ha firmato il look di Luisa Ranieri da Fabio Fazio

Luisa Ranieri incanta anche a Che Tempo Che Fa. Come per la scorsa intervista sul Nove, l'attrice punta sul nero e su un look raffinato e minimalista. Ranieri sceglie un abito lungo alle caviglie con fondo asimmetrico a balze firmato Philosphy by Lorenzo Serafini. L'abito da sera con scollo tondo a maniche lunghe è monocromo ma è reso voluminoso dal dettaglio irregolare sul fondo dell'ampia gonna. L'abito da sera viene venduto su diversi e-commerce a 560 euro.

La mise elegantissima è completata da un paio di en pendant che creano un outfit monocromatico raffinato e sobrio. Una scelta, quella di Ranieri, che si colloca sulla scia degli altri look che le abbiamo visto sfoggiare sul red carpet e che esaltano la sua naturale eleganza, messa in evidenza anche da un'acconciatura vaporosa sui toni del rame.

