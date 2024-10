video suggerito

Luisa Ranieri alla Festa del Cinema di Roma brilla con gioielli da oltre 100 mila euro Look total black per Luisa Ranieri sabato 26 ottobre alla Festa del Cinema di Roma, dove si è confermata icona di stile ed eleganza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Luisa Ranieri

Alla Festa del Cinema di Roma è arrivato Johnny Depp. L'attore ha ritirato il premio alla carriera, nella serata dedicata al suo nuovo film. Modì – Three Days On The Wing Of Madness è il secondo che realizza in qualità di regista. Il protagonista, nei panni dell'artista Amedeo Modigliani, è Riccardo Scamarcio, che ha sfilato sul red carpet col resto del cast, tra cui Luisa Ranieri, che nel film interpretala cuoca e modella Rosalia Tobia.

I look di Luisa Ranieri sul red carpet

Luisa Ranieri ha partecipato a diverse serate della Festa del Cinema di Roma e ha fatto del total black la sua arma vincente, confermandosi un'icona di eleganza. Non ha sbagliato un colpo, dimostrandosi una donna di classe e raffinata, capace di imporsi anche col più minimal dei look, che su di lei acquista immediatamente carattere.

Luisa Ranieri in Giorgio Armani

Ha debuttato in abito da sera, una creazione di Giorgio Armani con scollo a V. Poi ha puntato sui pantaloni, un completo di Stella McCartney, coordinando il look con la figlia Emma: hanno sfilato sul red carpet insieme.

Luisa Ranieri indossa gioielli Bulgari

Luisa Ranieri icona di eleganza

Nella serata dedicata al film Modì – Three Days On The Wing Of Madness, l'attrice è arrivata sul red carpet in compagnia del marito Luca Zingaretti. Nuovamente look total black per Luisa Ranieri, che ha puntato su una camicia fluida di seta abbinata a una gonna lunga con silhouette a sirena. Ha impreziosito l'outfit con un tocco scintillante: i gioielli al collo dell'attrice sono inconfondibili collier Bulgari di grande valore.

Bulgari Tubogas Collana

La nota Maison l'ha accompagnata in tutte le serate della Festa del Cinema, in cui ha sfoggiato le più belle creazioni del brand. Nella penultima serata della kermesse ha sovrapposto tre collane. Una è la Tubogas in oro giallo che sul sito ufficiale costa 19 mila euro. Impossibile non notare la collana, della stessa linea, ma con uno dei simboli più identificativi della Maison. Su una delle tre collane, infatti, spicca la testa di un serpente, animale molto ricorrente nelle creazioni Bulgari dal 1948.

Serpenti Tubogas Collana

È icona di cambiamento, trasformazione, metamorfosi, rinnovamento. Quello al collo di Luisa Ranieri è un modello simile alla Serpenti Tubogas, collana con semi-pavé di diamanti e occhi in onice nera. Costa sul sito ufficiale 95 mila euro. Approssimativamente si può stimare che al collo, l'attrice abbia collane per un valore superiore ai 100 mila euro, il tocco prezioso capace di esaltare e illuminare la sua innata eleganza.