Luisa Ranieri e la figlia Emma Zingaretti: look coordinato total black alla Festa del Cinema di Roma Luisa Ranieri e la figlia Emma Zingaretti hanno sfilato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, con un look coordinato all'insegna del nero.

A cura di Giusy Dente

Emma Zingaretti e Luisa Ranieri

L'esordio di Luca Zingaretti alla regia è col film La casa degli sguardi, presentato durante la nona serata della Festa del Cinema di Roma. L'attore per il debutto dietro la macchina da presa ha scelto una storia toccante, ambientata all'Ospedale Bambin Gesù di Roma, tratta dal romanzo di Daniele Mencarelli. Nel grande giorno dedicato al suo primo film da regista, il popolare attore ha voluto con sé sul red carpet la famiglia: presenti sia la moglie Luisa Ranieri che la figlia Emma Zingaretti.

Luisa Ranieri e Emma Zingaretti in total black

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo: innamorati come il primo giorno. I due attori stanno insieme dal 2005: si sono sposati nel 2012 e hanno due figlie, Emma nata nel 2011 e Bianca, nata nel 2015. La primogenita ha sfilato sul suo primo red carpet, assieme alla madre: le due non potevano mancare nel grande giorno di La casa degli sguardi alla Festa del Cinema di Roma, per dare sostegno a Luca Zingaretti, che ha presentato il suo primo film in qualità di regista.

Emma Zingaretti e Luisa Ranieri sul red carpet

Per l'occasione madre e figlia hanno scelto un look coordinato total black. L'attrice era stata già alla kermesse pochi giorni fa, assieme al marito, ospiti della serata dedicata al film Berlinguer. La grande ambizione di Andrea Segre. Luisa Ranieri aveva incantato tutti con un abito da sera elegantissimo, nella sua semplicità. È sicuramente una donna raffinata nelle sue scelte di stile: mai sopra le righe, mai appariscente, capace di spiccare in ogni occasione in modo discreto. Proprio come sul red carpet che ha condiviso con la figlia Emma.

Luisa Ranieri in Stella McCartney

La tredicenne ha optato per un crop top a maniche lunghe con pantaloni sartoriali a gamba larga, lasciando un filo di pancia scoperta: il tocco sbarazzino al suo outfit serale. Tailleur firmato Stella McCartney per Luisa Ranieri, composto da blazer oversize con revers a lancia e pantaloni a gamba larga: è un look della collezione invernale 2024 della Maison. Ha illuminato il tutto con preziosi gioielli Bulgari. Coi loro sorrisi smaglianti e la grande complicità, madre e figlia hanno conquistato il red carpet.