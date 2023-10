I Serpenti di Bulgari compiono 75 anni: dove ammirare le preziose creazioni La mostra “Serpenti. 75 Years of Infinite Tales” arriva a Milano, unica tappa europea: la mostra è dedicata ai 75 anni degli iconici gioielli Bulgari.

A cura di Giusy Dente

Ogni grande Maison ha le sue icone, quegli elementi caratteristici di collezione in collezione, che rendono il marchio unico e riconoscibile in tutto il mondo. Per Bulgari, questa icona è un animale: al serpente è stata dedicata la prima collezione negli anni Cinquanta e ancora oggi è il prodotto più iconico del brand. Non a caso, proprio alla linea Serpenti è dedicata la mostra pensata per curiosi, collezionisti, estimatori, per celebrare la storia di questi gioielli preziosissimi, dalle linee sinuose e accattivanti. Per festeggiare i 75 anni dal debutto, è in arrivo a Milano la mostra Serpenti. 75 Years of Infinite Tales.

Zendaya indossa una collana Bulgari Serpenti

75 anni di Serpenti

Pensare al serpente fa pensare all'idea di metamorfosi: il rettile cambia pelle, muta, difatti è archetipo di trasformazione, simbolo di rinnovamento. Bulgari, eleggendolo a icona del brand, ha scelto un concetto senza tempo, insito nella natura umana, che se da un lato teme i cambiamenti dall'altro vive in continua tensione verso di essi. Da 75 anni produce gioielli preziosi con questo simbolo: bracciali, collier e orecchini dai motivi intrecciati, spirali tempestate di diamanti che ammaliano, che comunicano forza e potenza.

Zendaya indossa una collana Bulgari Serpenti

In mostra i Serpenti di Bulgari

Due anni fa Maison ha portato a Milano l'opera multimediale Serpenti Metamorfosi, un'esperienza immersiva realizzata con l'aiuto dell’intelligenza artificiale e dell'artista Refik Anatol. Era un modo per celebrare l'conica collezione Serpenti della Maison, attraverso un percorso onirico incentrato sul tema della trasformazione (di cui l'animale è tradizionalmente simbolo). Il nuovo omaggio è invece una mostra a tema, visitabile in diverse città del mondo (Shanghai, Seoul, Dubai e Tokyo).

Serpenti Collana da 54.000 euro

L'esposizione ha come unica tappa europea la città di Milano, che ospiterà l'evento dall’11 ottobre al 19 novembre, presso il Dazio di Levante di Piazza Sempione. È obbligatoria la prenotazione. Il percorso Serpenti. 75 Years of Infinite Tales include gioielli, orologi, video e materiali di archivio, dalle prime creazioni degli anni Sessanta alle recenti reinterpretazioni di Alta Gioielleria. Uno dei gioielli in mostra è il collier Mediterranean Mystic Serpenti della linea High Jewellery, con uno smeraldo incastonato di oltre 10 carati.

Ann Hathaway indossa una collana Bulgari Serpenti

Non mancano anche gioielli più moderni, che pur custodendo l'eleganza di sempre, presentano linee flessibili e materiali nuovi come gli smalti, usati per realizzare le scaglie sul corpo del serpente. La pasta vitrea per la loro pigmentazione richiede una lunga preparazione. Tra le esperienze multisensoriali in programma ci sono poi le stanze immersive, i Serpenti in 3D e la proiezioni di docufilm nel Cinemino. È davvero una festa di compleanno in grande stile.