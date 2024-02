Il fascino della semplicità di Luisa Ranieri: a Che Tempo Che Fa in nero (ma con le scarpe confetto) Luisa Ranieri è stata tra gli ospiti speciali della puntata di ieri di Che Tempo Che Fa. Sul palco ha lasciato trionfare la semplicità in total black: ecco chi ha firmato il look dark ma con le scarpe confetto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa e tra gli ospiti speciali c'era anche Luisa Ranieri. A partire dal prossimo 4 marzo tornerà in tv con una nuova stagione di Le indagini di Lolita Lobosco e, intervistata da Fabio Fazio, ha parlato di diversi traguardi raggiunti nella sua carriera, ultimo tra tutti il ruolo da protagonista in Modì, il film sulla vita di Modigliani diretto da Johnny Depp. Per il gran ritorno in tv non ha rinunciato allo stile, anzi, ha lasciato trionfare il fascino della semplicità, riuscendo a fare concorrenza anche a Naomi Campbell (anche lei tra gli invitati nel programma di Canale 9).

Chi ha firmato il look di Luisa Ranieri a Che Tempo Che Fa

Luisa Ranieri è tornata in tv a pochi giorni dal debutto della terza stagione della sua Lolita Lobosco e lo ha fatto con un look sofisticato ed elegante. Sul palco di Canale 9 ha lasciato trionfare la semplicità ma con un tocco glamour. Affidatasi alla stylist Gloria Ripamonti, ha puntato sul nero con un total outfit firmato Valentino. Ha abbinato una camicia di seta portata sbottonata sul décolleté a una pencil skirt fasciante, un modello sotto al ginocchio decorato con delle rose di tessuto sul lati dei fianchi. L'unico dettaglio colorato? Le pumps rosa confetto col tacco a spillo e un fiocchetto sui lati (sempre di Valentino).

Le pumps rosa di Valentino

Luisa Ranieri è una diva alle sfilate milanesi

Poche ore prima dell'ospitata a Che Tempo Che Fa Luisa Ranieri ha partecipato anche alla Milano Fashion Week. Ha seguito la sfilata di Versace dalle prime file del front-row, non esitando a fotografarsi al fianco di Donatella in compagnia di Anne Hathaway e Marco Mengoni.

Luisa Ranieri da Versace

Anche in questa occasione è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di classe: ha abbinato una gonna a tubo di pelle nera a un top a girocollo in tinta, completando il tutto con un maxi trench vitaminico total yellow. Tacchi a spillo, catena con la medusa al collo e it-bag coordinata: l'attrice ha dato prova di non avere nulla da invidiare alle dive internazionali in fatto di stile.