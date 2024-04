video suggerito

Perché le scarpe del primo ministro inglese Rishi Sunak hanno scatenato le polemiche sui social Un video di Rishi Sunak mentre indossa un paio di Adidas Samba ha scatenato polemiche sui social: perché la scelta delle scarpe più desiderate dell’anno da parte del primo ministro del Regno Unito fa così discutere? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rishi Sunak

Le Adidas Samba sono le scarpe dell'anno. Le indossano le grandi star da Kaia Gerber, Kendall Jenner e ora anche Rishi Sunak. Un video del primo ministro del Regno Unito ha fatto discutere sui social per la scelta di indossare un paio di Samba bianche con le tradizionali strisce nere in occasioni di un'intervista a Downing Street. Ma perché il première le ha indossate e soprattutto come mai i social non sembrano aver apprezzato la scelta.

Le Adidas Samba di Rishi Sunak

Dopo le attrici, le top model e le influencer Rishi Sunak si gioca la carta dell'accessorio pop. La popolarità del primo ministro britannico è ai minimi storici: il primo ministro viene considerato troppo elitario e lontano dalle vere necessità del Paese, creando malcontento anche tra gli elettori del suo stesso partito, i Conservatori. In effetti, Sunak appartiene a un ceto sociale piuttosto privilegiato: la moglie Akshata Murthy è figlia di Narayana Murthy, miliardario indiano, e attualmente dirige la società d'investimenti del padre. La percezione su Sunak non è cambiata dopo anni di governo e l'episodio delle Samba è considerato da molti analisti britannici un autogol.

Le Adidas Samba

Come scrivere Michael Hogan, commentatore di lifestyle e intrattenimento del Guardian, ha commentato così l'accaduto: "Abbassate lo sguardo e controllate cosa indossate ai piedi. Se si tratta di un paio di Adidas Sambas, temo che dobbiate toglierle immediatamente e non indossarle mai più. Mi dispiace. Non sono io a fare le regole. La colpa è del nostro leader assediato". Il tentativo di Rishi Sunak di accompagnare a provvedimenti leggermente più popolari (come il taglio della national insurance e il conseguente aumento del 2% dello stipendio in busta paga) a un look più casual sembra non funzionare.

Leggi anche Il ritorno della regina Elisabetta: in gonna di tartan e cardigan nomina il primo ministro Liz Truss

Rishi Sunak con le Adidas Samba

Pantaloni skinny, camicia bianca e sneakers: Sunak è un millennial è nato nel 1980, ma è pur sempre un primo ministro, dunque l'outfit più casual è sicuramente una strategia comunicativa. Le Samba sono le scarpe dell'anno: per strada è difficile camminare per più di due minuti senza vederne un paio. Cosa succede, però, se le indossa il politico più criticato di quel Paese? Che l'effetto di coolness si ribalta e il tentativo di apparire normale, "uno di voi", diventa un boomerang. Inoltre, le scarpe erano palesemente nuove di zecca: un altro punto a sfavore della strategia scelta. Nessuno lo indosserà più nel Regno Unito senza pensare all'accostamento con il primo ministro.

Rishi Sunak con le Adidas

In pieno stile Succession o The White Lotus, la scelta di Sunak di indossare un paio di sneakers popolari stona, soprattutto se abbinate a una camicia sartoriale su misura o ai maglioncini in cashmere che spesso gli abbiamo visto sfoggiare. Stiamo sempre parlando di una persona che, come da lui stesso dichiarato, non ha amici della classe operaia.

La storia delle Samba, le scarpe must have del 2024

Non solo Rishi Sunak ama (o sceglie di amare) le Samba. Il modello di Adidas è versatile: si indossa con blazer oversize, jeans skinny, abiti midi, insomma sono perfette su quasi tutti i look. Come i millennial si ricorderanno, però, queste scarpe hanno una lunga storia e vantano un grande successo negli anni Novanta. Tutto inizia nel 1949 quando le Samba nascono per coloro che devono giocare a calcio su superfici ghiacciate:la suola, infatti, permetteva una maggiore aderenza al terreno a differenza delle altre. Si chiamano Samba proprio perché nel 1950 i Mondiali di calcio si tennero in Brasile.

Negli anni Settanta-Ottanta, poi, sono Bob Marley e Freddy Mercury a rilanciarle, consegnandole all'amore del grande pubblico. Saranno poi gli anni Novanta con il grunge, i Nirvana e Kurt Cobain a dare a queste scarpe un nuovo pubblico: quello degli skater.