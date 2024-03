Le nuove scarpe Adidas sono a forma di scatola ma forse è solo un Pesce d’aprile Secondo quanto riportato dal sito Complex, Adidas starebbe lanciando delle sneakers a forma di scatola di scarpe, che su Instagram sono state viste indossare anche a diversi creator sui social: nuovo modello o Pesce d’Aprile? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Box Shoe

I confini tra moda e provocazione sono sempre più labili. Lo dimostrano numerosi esempi, come il bracciale nastro adesivo di Balenciaga o la gonna asciugamano dello stesso brand. Stavolta a lanciare un nuovo prodotto che potrebbe far discutere è Adidas, brand di abbigliamento sportivo, almeno stando a quanto riporta la stampa statunitense. L'accessorio al centro del dibattito è un paio di scarpe… a forma di scatola di scarpe.

Le Box Shoe di Adidas

Secondo quanto riporta Complex, sito specializzato di lifestyle e pop culture, Adidas avrebbe in programma di lanciare delle sneakers davvero particolari: si tratta del modello Box Shoe, ovvero una scatola di scarpe che si trasforma in scarpa. Il celebre involucro blu e bianco di Adidas è stato ritagliato nella parte centrale per inserire il piede, mentre nella parte dell'avampiede sono stati messi i tradizionali lacci bianchi.

Sempre secondo Complex, la Box Shoe (letteralmente la scarpa scatola) sarebbe presentata come una sorta di ibrido tra confezione e prodotto: Edison Chen, fondatore di Clot e collaboratore di Adidas, ha ricondiviso alcuni scatti con il modello sul suo profilo Instagram, ripresi poi anche dal sito di streetwear Supreme Leaks News. Il sito ha ripreso gli scatti di un designer, Futurist, che sul suo profilo ha anche postato diverse foto mentre sfoggia le scarpe a forma di scatola.

Leggi anche Adidas pronta a lanciare le prime Yeezy senza Kanye West: come saranno le nuove scarpe

Mentre non si hanno notizie né sulla data di uscita né sul prezzo di questa scarpa-scatola, non possiamo però non notare la coincidenza per quanto riguarda la tempistica: tra pochi giorni sarà il 1 aprile, giorno del Pesce d'Aprile, occasione ghiotta per i brand per lanciare qualche campagna marketing irriverente e provocatoria, come potrebbero essere le Box Shoe. Non ci resta che scoprire nei prossimi giorni se si tratta di un Pesce d'Aprile o di un nuovo modello unico.

La cultura dell'hype tra provocazione e desiderio

Al di là del singolo accessorio, campagne di questo tipo, spesso lanciate anche da content creator o progetti grafici, e poi ripresi o commentati dai brand, sono un potente viatico per creare hype e desiderio intorno al marchio. Come nel caso degli stivaletti Timberland, ricreati dal gruppo MSCHF con una suola posizionata anche sulla parte anteriore del piede. L'accessorio stravagante, talvolta, può anche svuotare o alterare in maniera critica il significato del prodotto originale, come le Satan Shoes con il sangue umano nella suola, ritirate dal mercato anche in seguito alla denuncia di Nike.

Gli stivaletti con doppia suola