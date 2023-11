Un asciugamano da doccia che costa 700 euro, la nuova provocazione di Balenciaga diventa virale L’ultima provocazione di Demna da Balenciaga è un asciugamano per la doccia che diventa una gonna: quali sono gli altri accessori di lusso stravaganti della collezione Capital B.

A cura di Arianna Colzi

La towel skirt di Balenciaga

Il lusso non ha più confini ormai e sta invadendo ogni momento e ambito della nostra vita. L'ultimo accessorio extra costoso arrivato sul mercato è un semplice asciugamano che Balenciaga ha proposto come gonna nella sua Capital B, la collezione Primavera 2024. La towel skirt è ora disponibile sul web per tutti coloro che vogliono rendere glamour anche la doccia del mattino ed è la nuova provocazione lanciata dal brand diretto da Demna.

L'asciugamano per la doccia diventa una gonna

La collezione Primavera 2024 di Balenciaga è stata presentata online con una video-sfilata lo scorso maggio. Come solo Demna Gvasalia sa fare, la collezione Capital B ha saputo stupire e provocare allo stesso tempo. Ora gli oggetti simbolo di quella tanto commentata sfilata sono arrivati sull'e-commerce del brand e si possono preordinare. A spiccare tra gli accessori stravaganti e tra i capi dalle linee inconsuete c'è la towel skirt ovvero un semplice asciugamano beige attorcigliato intorno alla vita come fosse una gonna a portafoglio.

La gonna asciugamano

Il look riproposto durante show ricrea un classico "outfit post doccia" o post bagno in mare: un semplice asciugamano in spugna legato sui fianchi. Quest'ultimo è stato modificato e reso regolabile: le taglie disponibili sono S e M, ma i bottoni interni permettono di sistemare la gonna come preferiamo. Il prezzo, però, ci fa subito dimenticare la sensazione di relax post doccia visto che costa 695 euro.

La towel skirt in cotone di Balenciaga

Dalle chiavi gioiello alla borsa a rete per la spesa firmati Balenciaga

Una provocazione che lancia anche una riflessione sui costi folli di alcuni accessori quotidiani quando diventano griffati. La provocazione lanciata da Demna può essere letta anche come un'indiretta critica proprio ai clienti di Balenciaga e dei brand di lusso in generale che, pur di non perdersi l'ultimo item di tendenza, farebbero carte false per comprarsi un asciugamano che probabilmente non indosserebbero mai. Il lusso e le dinamiche di mercato a esso legate sono al centro delle riflessioni che un designer consapevole come Demna porta avanti.

La mini borsa a rete di Balenciaga

Su TikTok, ad esempio, sono stati commentati anche altri accessori di Capital B, come la mini borsa a rete che diventa clutch o un paio di semplici chiavi che si trasformano in orecchini. La borsa a rete è una riedizione con strass in argento della semplice shopping bag che si usa per fare la spesa. La versione di Balenciaga, invece, si prepara a diventare un oggetto accessibile a pochi visto che costa 5.500 euro. Anche l'orecchino-chiave non è esattamente un oggetto che si compra in ferramenta visto che è stato realizzato in argento antico e viene venduto a 450 euro. In questo caso, però, potrebbe rivelarsi una soluzione (di lusso) per tutti coloro che si dimenticano le chiavi a casa.

Il locker Earring di Balenciaga

Se da un lato alcuni utenti hanno definito "ridicoli" gli accessori provocatori, non sono mancati i fan di Balenciaga che hanno compreso la critica al sistema moda portata avanti da Demna. Anche perché il creativo georgiano non è certo l'unico ad avere lanciato una linea con elementi provocatori. Basti pensare ad Anthony Vaccarello da Saint Laurent che, con la sua linea Rive Droite, ha messo in vendita una penna nera Bic a 50 euro.

La chiave diventa un orecchino da Balenciaga

Anche il designer della Maison francese si sta occupando negli ultimi anni del significato degli oggetti di lusso e del posizionamento che questi possono avere in una società ricca di contraddizioni come quella attuale. Dall'altro lato, oltre al concept dietro all'oggetto, resta il desiderio di molti di voler accaparrarsi l'ultimo accessorio di tendenza, ridicolo o discutibile che sia, senza abbandonarsi a riflessioni sul sistema moda. Il dibattito non è destinato a chiudersi qua.