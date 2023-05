La borsa a rete della spesa diventa di lusso: l’ultima provocazione di Balenciaga Balenciaga ha presentato la collezione Primavera 2024 e ha lanciato una nuova borsa della discordia: è identica a un sacchetto a rete per fare la spesa al mercato, ma costa molto di più.

A cura di Beatrice Manca

Balenciaga Primavera 2024

Non c'è sfilata, ormai, senza una borsa della discordia. Balenciaga ha presentato la collezione Spring 2024 con un rivoluzionario show ambientato in strada, con modelli che entrano e escono da un portone come in una qualsiasi frenetica mattinata a Parigi. Nel giro di poche ore un accessorio ha attirato l'attenzione del pubblico diventando virale sui social: una borsa a rete che ricorda i sacchetti per la spesa. Una provocazione di stile in perfetto stile Balenciaga: negli scorsi anni ha portato in passerella molti oggetti di uso comune, dai sacchetti di patatine fino a un tappetino per l'auto usato come una gonna. La prossima it bag sarà un sacchetto per la frutta e la verdura?

La borsa ‘rete' di Balenciaga

Nello show di Balenciaga gli accessori sono stati i grandi protagonisti: tra le borse della prossima stagione ritroviamo la classica Hourglass con la chiusura a forma di ‘B' e una hobo bag con lucchetto incorporato, cioé stampato. Gli abiti da sera erano completati da clutch dalla forma esasperata, lunghe e sottili come baguette appena sfornate da portare sottobraccio. Ma non sono mancati gli accessori estremi: una modella, ad esempio, portava un paio di stivali in mano come una borsa.

Ma a sollevare le polemiche è una borsa di lusso che ‘copia' un oggetto di uso comune: la cosiddetta ‘sportina' in rete che si usa per fare spesa al mercato. I modelli di Balenciaga le hanno sfoggiate in ogni versione di colore: rosso, giallo, color corda e total black con un filo scintillante. Il prezzo di questo modello non è ancora disponibile (la collezione sarà in vendita solo il prossimo anno) ma possiamo già scommettere che sarà in linea con i prezzi di Balenciaga.

Leggi anche Belén Rodriguez non rinuncia al lusso: quanto costano i guanti e la borsa della showgirl

Borsa Balenciaga

Per quanto bizzarra, la scelta di Balenciaga è perfettamente in linea con lo spirito dello show Spring 2024 che porta, letteralmente, la moda in strada. I modelli sono calati in scene di vita quotidiana: portare a passeggio il cane, consegnare un pacco, incontrare un amico, consegnare cibo a domicilio. E, ovviamente, fare la spesa. Alcuni infatti hanno asciugamani arrotolati in vita, come se fossero appena usciti dalla doccia, altri hanno sabot simili a ciabatte.

Balenciaga Primavera 2024

Le borse provocazione di Balenciaga

La borsa a rete non fa eccezione e si inserisce in una lunga tradizione di borse-provocazione. Ormai iconica è la shopper in tela cerata blu di Balenciaga identica a quella di Ikea in tutto, tranne che nel prezzo. Da lì si è aperto un filone molto caro al designer Demna Gvasalia: oggetti di vita quotidiana elevati a it bag di lusso. Un esempio è il sacchetto di plastica Tesco (ma griffato Balenciaga) o la borsa altoparlante apparsa nella sfilata Couture Autunno/Inverno 2022-23.

Balenciaga Primavera 2024

Lo stilista georgiano voleva dimostrare che tutto, ma proprio tutto, può essere moda: perfino un sacco della spazzatura. La Trash Pouch bag, identica a un sacco di plastica per i rifiuti, non era una mera provocazione, ma una denuncia del dramma dei rifugiati di guerra. Ma Balenciaga non è il solo a giocare con oggetti ordinari: Bottega Veneta pochi mesi fa ha lasciato tutti a bocca aperta mandando in passerella un sacchetto di carta marrone, in realtà una borsa in pregiata pelle di vitello scamosciata. Anche se il gioco non è nuovo, la borsa ‘retina' di Balenciaga ha già iniziato ad attirare su di sé curiosità e polemiche: vuoi vedere che il mercato è il nuovo place to be?