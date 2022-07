La borsa “che fa musica”: l’ultima follia Balenciaga che costa 8.500 euro Le star che hanno sfilato per Balenciaga a Parigi non sono solo le celebrity come Kim Kardashian, Dua Lipa, Nicole Kidman e Naomi Campbell, ma anche le nuove borse per altoparlanti realizzate in collaborazione con Bang & Olufsen.

A cura di Clara Salzano

Le borse per altoparlanti Balenciaga x Bang & Olufsen

La 51a sfilata Couture di Balenciaga per la Haute Couture Autunno-Inverno 2022 Parigi è destinata sicuramente a passare alla storia non solo per il numero di celebrità che hanno sfilato per Demna Gvasalia, direttore creativo della Maison, dalla prima volta di Kim Kardashian a Dua Lipa, da Nicole Kidman a Naomi Campbell, ma per i pezzi cult presentati in passerella come i caschi neri, gli orecchini a forma di orologio e la borsa per la borsa per altoparlanti in collaborazione con Bang & Olufsen. Sia borsa che speaker, Balenciaga x Bang & Olufsen è il nuovo oggetto da collezione che lega moda e design in una nuova icona da indossare o usare ovunque si voglia.

Un modello della 51a sfilata Balenciaga a Parigi

Balenciaga ha collaborato con l'azienda danese Bang & Olufsen per la creazione di una borsa per altoparlanti presentata alla sfilata di Demna Gvasalia alla Settimana della Moda di Parigi. Mentre le modelle e le celebrity sfilavano in passerella la musica veniva suonata dalle borse che indossavano. Brani come Love in E Minor dei BFRND sono stati riprodotti attraverso questi altoparlanti portatili realizzati da Balenciaga x Bang & Olufsen. Le nuove borse possono infatti essere utilizzate come altoparlanti bluetooth per ascoltare la musica ovunque.

Balenciaga x Bang & Olufsen

Le borse per altoparlanti Balenciaga x Bang & Olufsen sono caratterizzate da un involucro rigido che ricorda proprio quello dei tradizionali speaker da casa, disponibile in grigio siderale o in argento, ma con uno scomparto push-in nascosto sul retro. Senza cuciture e mantenendo linee pulite le borse intelligenti hanno sufficiente spazio per riporre i propri accessori e contemporaneamente possono essere usate come speaker grazie ai pulsanti incorporati sotto la maniglia e i fori della griglia anteriore che fungono da altoparlante. Le borse per altoparlanti Balenciaga x Bang & Olufsen possono essere acquistate al negozio couture di Balenciaga al 10 di Avenue George V di Parigi a 8.500 euro.