Chiara Ferragni ha una nuova borsa: è in pelle di coccodrillo e costa oltre 60mila euro Chiara Ferragni ha aggiunto una nuova borsa di lusso alla sua spettacolare collezione: ecco qual è e quanto costa. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è letteralmente rinata dopo aver affrontato per un anno intero diverse esperienze molto difficili, dallo scandalo dei pandori alla separazione da Fedez. Si è ormai lasciata il passato alle spalle e ha ripreso in mano la sua vita, dedicandosi ai figli Leone e Vittoria, agli amici più cari e all'amore ritrovato al fianco di Tronchetti Provera (con il quale però attualmente sembrerebbe essere in crisi). Tra vacanze extra lusso, ultima tra tutte quella organizzata per il compleanno, viaggi professionali e dolci serate casalinghe, trova sempre il modo di mostrare i suoi look sui social. L'ultimo arrivato, in particolare, è stato reso super sofisticato da una nuova borsa griffata: ecco qual è e quanto costa.

La nuova Birkin di Chiara Ferragni

Non è una novità che Chiara Ferragni ami le borse di lusso, anzi, in più di un'occasione si è servita dei social per mostrare le spettacolari collezioni che ha esposto nel nuovo armadio, dalle iconiche Chanel bag alle Bottega Veneta, fino ad arrivare alle Dior. Le più preziose, però, sono le borse di Hermès: ne possiede di ogni dimensione, modello e colore e insieme valgono una vera e propria fortuna. Nelle ultime ore ne ha mostrata una nuova, una Birkin bag di Hermès in pelle di coccodrillo marrone. Si tratta di un modello rarissimo con lucchetto e fibbie silver e fodera interna realizzata con l'esclusivo Toile Gm. Qual è il suo prezzo? Trattandosi di un pezzo in limited edition, è disponibile solo sugli e-commerce di moda, dove viene venduto a 67.300 euro.

Birkin bag di Hermès

Chiara Ferragni con il casual look primaverile

Siamo sempre stati abituati a vedere Chiara Ferragni agli eventi di gala in versione super chic tra maxi scollature, tubini fascianti e abiti cut-out, ma nella vita "reale" preferisce puntare tutto sulla comodità. Certo, non rinuncia mai al glamour, ma è chiaro che mette in atto una trasformazione all'insegna della semplicità. Lo ha dimostrato nelle ultime ore, sfoggiando sui social un completo che può essere tranquillamente replicato da tutte le "comuni mortali". Per una passeggiata primaverile l'imprenditrice ha abbinato un paio di jeans skinny a una camicia a righe bianche e blu, un modello a maniche lunghe e con le spalline a palloncino. Non ha rinunciato, infine, alle collane dedicate a Leone e Vittoria, ormai diventate il suo portafortuna. Questo look casual non è forse adorabile?

Il look primaverile di Chiara Ferragni