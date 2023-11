Chiara Ferragni, un cassetto del nuovo armadio è dedicato alle borse Bottega Veneta: quanto valgono Chiara Ferragni sta svelando lentamente tutti i dettagli del suo nuovo armadio della casa a City Life. Nelle ultime ore si è concentrata sul cassettone in cui conserverà le borse Bottega Veneta: ecco quante ne ha e il loro valore.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano ormai poche ore al trasferimento dei Ferragnez nella nuova casa a City Life: li avevamo lasciati con il salotto della vecchia abitazione pieno di scatole per il trasloco, ora li ritroviamo alle prese con il primo pranzo nell'appartamento in compagnia di Filippo Flora, l'amico di Chiara che ha curato i lavori di ristrutturazione. Una sala cinema con divani di velluto rosso, due camere singole per i bimbi con tanto di bagno privato, un salotto con divano circolare e una miriade di oggetti di design, dalla scultura luminosa di famiglia allo specchio Ultrafragola: la zona della casa che i fan non vedono l'ora di ammirare, però, non può che essere quella dedicata all'armadio dell'imprenditrice (sulla quale proprio nelle ultime ore sono stati dati dei piccoli spoiler).

Il nuovo armadio di Chiara Ferragni

Se nella vecchia casa la cabina armadio di Chiara Ferragni era formata da più camere divise per abiti, scarpe e borse, ora pare proprio che abbia fatto le cose ancora più in grande. Al momento non ha mostrato ancora l'opera finale, ha dato solo degli spoiler sui ripiani che intende dedicare all'immensa e preziosa collezione di borse. Questa volta le ha divise per brand e, dopo aver rivelato qual è la zona dedicata alle Louis Vuitton, ora è passata alle Bottega Veneta. Come mostrato in una foto social, non sono state lasciate a vista, anche a loro è stato dedicato un intero maxi cassettone all'interno del quale sono state divise per modelli (tutti iconici e costosi).

Le borse Bottega Veneta nel nuovo armadio

Il cassettone dedicato alle borse Bottega Veneta

Partendo dalla sinistra della foto è chiaramente riconoscibile la The Chain Cassette, la borsa a spalla di Bottega Veneta dal caratteristico design intrecciato declinata in un vitaminico giallo con una maxi catena gold (prezzo 3.175 euro).

The Chain Cassette

Proseguendo ci sono due iconiche Pouch ma versione Chain, ovvero con la catena gold da portare a tracolla: la prima è azzurra, la seconda è nera ed entrambe possono essere trovate solo sugli e-commerce di moda vintage rispettivamente al prezzo di 1.980 e 1.950 euro.

Chain Pouch

Si continua poi con la borsa Sardine da 3.500 euro, quella in pelle di agnello intrecciata e col manico scultura d'oro, e con le classiche Pouch con motivo intrecciato, una nera e l'altra verde (3.200) ciascuna.

Borsa Sardine

Dai modelli iconici a quelli fluffy

La terzultima borsetta azzurra nel cassettone di Chiara Ferragni è una mini Jodie intrecciata, sempre di Bottega Veneta, da 2.200 euro.

Borsa mini Jodie

Non mancano i modelli più originali e "fluffy" della Maison: la Busta Teen in jacquard di cotone (che sembra essere di spugna) in fucsia acceso e la clutch The Pouch mini in ciniglia in total yellow.

Borsa Busta Teen di Bottega Veneta

Quanto costano queste due "chicche" amatissime dai fashion addicted più incalliti? Rispettivamente 1.800 e 1.750 euro. Insomma, la collezione di Bottega di Chiara Ferragni è davvero un sogno e di sicuro nei prossimi giorni ne verranno rivelate ancora altre.