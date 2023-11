I Ferragnez diventano un’opera d’arte: nella nuova casa la lampada di famiglia è una scultura luminosa La nuova casa dei Ferragnez è pronta e la famiglia più famosa dei social attualmente è alle prese col trasloco. Chiara ne ha approfittato per rivelare un inedito dettaglio dell’arredamento: una lampada colorata firmata da un artista italiano che riproduce lei, Fedez e i bambini in versione luminosa.

A cura di Valeria Paglionico

Il trasloco dei Ferragnez è l'evento più atteso del momento dai seguaci della famiglia social e, stando alle Stories di Chiara, è ormai cominciato. Certo, probabilmente richiederà diversi giorni di lavoro per trasferire tutti i mobili e gli arredi dalla vecchia alla nuova casa, ma di sicuro il risultato sarà perfetto. Ci sono voluti mesi per ristrutturare l'enorme abitazione a City Life ma ora "l'opera" è praticamente completa, basti pensare al fatto che in salotto è già stato installato un maxi albero di Natale. La chicca che Chiara in persona ha rivelato di recente è che tra i corridoi dell'appartamento ci sarà anche una scultura luminosa "di famiglia" firmata da un famosissimo artista italiano.

La lampada di famiglia a forma di cuore

Proprio ieri Chiara Ferragni aveva lasciato intendere che il trasloco era cominciato immortalando le scatole imballate e la vecchia camera armadio con tutte le borse e gli abiti impacchettati, oggi ha poi condiviso degli scatti dalla nuova casa con tanto di didascalia "Almost ready".

Chiara Ferragni sul maxi divano

Se da un lato era già risaputo che nell'abitazione ci fossero un enorme divano circolare, una vasca da bagno freestanding e una stanza cinema arredata con divani rossi, l'imprenditrice ne ha anche approfittato per mostrare un piccolo e inedito dettaglio di design. Su una delle pareti è comparsa una dolcissima lampada a forma di cuore che con dei led colorati riproduce in versione stilizzata tutti i membri della famiglia. Davanti ci sono i piccoli Leone e Vittoria, mentre sullo sfondo ci sono Chiara Ferragni e Fedez (con tanto di tatuaggi sul collo).

La stanza cinema

Chi ha firmato la scultura luminosa

Perché la lampada colorata "di famiglia" esposta nella nuova casa dei Ferragnez può essere definita un'opera d'arte? Perché è stata realizzata da uno degli artisti italiani più apprezzati e famosi al mondo: si tratta di Marco Lodola, diventato iconico grazie alle sue sculture luminose. Fondatore del Nuovo Futurismo negli anni '80, ha esposto nelle principali città d'Europa, dell'Asia e dell'America, collaborando con importanti industrie come Swatch, Coca-Cola, Harley Davidson, Ducati, fino ad arrivare a Dior, delle cui boutique ha illuminato le vetrine con le sue opere luminose.

La scultura luminosa di Marco Lodola

Ha realizzato scenografie per film, concerti ed eventi, primo tra tutti i Festival di Sanremo (nel 2008 ha infatti decorato la facciata dell'Ariston). Tra le sue creazioni iconiche realizzate con i led colorati ci sono la coppia in Vespa, la 500, le coppie di innamorati ma anche personaggi noti, dai Beatles a David Bowie. Ora ha aggiunto anche i Ferragnez alla lista e di sicuro la scultura luminosa "di famiglia" diventerà presto un cult.