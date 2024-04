La collezione di borse firmate di Maria Braccini: quali sono i modelli e quanto valgono

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Maria Braccini

Jannik Sinner è l'italiano del momento. Attualmente impegnato nel torneo Atp di Montecarlo, città in cui risiede e si allena da diversi anni, l'altoatesino è sotto gli occhi di tutti. Coccolato dai brand e stimato nell'ambiente per la sua umiltà e cordialità, il tennista è molto riservato per quel che riguarda la sua vita privata, come si è visto anche dopo la vittoria agli Australian Open. La sua relazione con Maria Braccini, modella toscana di 23 anni, è lontana dai riflettori per scelta di entrambi: la ragazza, infatti, segue Sinner nei viaggi in giro per il mondo ma, per adesso, non è mai stata avvistata nel box dove siede il suo staff. Chissà che la prima volta in cui la vedremo sugli spalti non sia proprio a Montecarlo, che per il tennista è quasi casa. Della modella sappiamo pochissime cose: una delle cose che possiamo però dedurre dal suo profilo Instagram è la sua passione per le borse griffate.

Le mini bag Louis Vuitton

Tra le borse che indossa più di frequente Maria Braccini ci sono sicuramente le mini bag a spalla di Louis Vuitton. Già l'estate scorsa a Montecarlo, aveva sfoggiato una borsa in pelle total black con le iniziali monogram di Louis Vuitton con una piccola tracolla: si tratta di una delle sue tante borse d'archivio, questo modello, la clutch Multi Pochette Accessoires, prodotta per la prima volta nel 2021, viene venduta sui siti pre-owned a 2.066 euro.

Maria Braccini a Montecarlo con una clutch Louis Vuitton

Nell'inverno del 2023, invece, Maria Braccini ha postato uno scatto da Londra, città in cui ha studiato per diversi anni, dove a un look total white ha abbinato una borsa capiente e funzionale sempre firmata Louis Vuitton. Si tratta del modello Onthego MMa spalla, in tela Monogram e con gli interni rosse, creando un contrasto particolare. I manici Toron consentono di portarla anche a mano. La maxi bag viene venduta sul sito del brand a 2.450 euro.

Maria Braccini con la borsa Onthego MM

La passione per Miu Miu

Oltre a Louis Vuitton, però, non mancano i modelli d'archivio come quello sfoggiato questo autunno all'Oktoberfest a Monaco: oltre all'abito tradizionale sui toni del blu, l'influencer ha sfoggiato una borsa Miu Miu del 2014, modello Biker bandoleer in matelassé con borchie di cristallo e occhielli, anche questa sui toni del blu.

Maria Braccini con borsa Miu Miu

A questo modello davvero esclusivo si aggiunge un altro modello più tradizionale sempre di Miu Miu, brand di cui è Braccini è appassionata. Si tratta del modello in nappa matelassé mini che ha scelto in un color rosa cipria e che viene venduta sul sito del brand a 1800 euro: un evergreen che non può mancare nel guardaroba di una vera appassionata di borse.

Maria Braccini con la borsa Miu Miu

Le borse a tracolla firmate Gucci e Chanel

Dopo Louis Vuitton e Miu Miu, tra gli scatti di Braccini nel corso degli anni si possono riconoscere dei modelli sia di Gucci che di Chanel. In una foto postata diversi anni fa e scattata a Torino, l'influencer sfoggia una maxi bag a tracolla: si tratta del modello Dyonisus GG, un evergreen della Maison fiorentina. La chiusura con la testa di tigre aggiunge un tocco in più alla texture Supreme GG. Viene venduta sul sito del brand a 2600 euro.

Maria Braccini con la borsa Gucci

Per finire, come ogni appassionata di moda che si rispetti, nell'armadio della modella non può mancare una Chanel a tracolla total black in pelle matelassé. Si tratta di un modello unico e inconfondibile ma anche davvero costoso: la misura più piccola costa 9.900 euro mentre la versione maxi costa 11.700 euro. Anche Maria Braccini l'ha scelta in nero nonostante sia disponibile anche in colori pastello, come il lilla e l'arancione.

Maria Braccini