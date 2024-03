Chiara Ferragni con la giacca tweed: per la primavera rilancia il trend del tailleur spezzato Chiara Ferragni è tornata a Milano dopo una viaggio di lavoro a New York. L’influencer e imprenditrice digitale sta trascorrendo le giornate insieme ai figli Leone e Vittoria: per andare in ufficio ha sfoggiato una giacca da tailleur reinterpretando il classico completo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni

Per Chiara Ferragni non sono giornate semplici e serene. Tornata da un viaggio di lavoro a New York, l'imprenditrice digitale sta parlando apertamente con i suoi fan riguardo la sua salute mentale. Tra la crisi con il marito Fedez e le conseguenze legali e mediatiche del caso relativo alle operazioni di beneficenza, l'influencer sta cercando di affrontare giorno per giorno la situazione in cui si trova attualmente, dedicandosi soprattutto ai figli Vittoria e Leone. In questi giorni particolari, Ferragni non dimentica di postare i suoi look, come l'outfit preppy che ha indossato nella Grande Mela o il tailleur destrutturato sfoggiato in queste ore.

Chiara Ferragni in ufficio

Il tailleur destrutturato di Chiara Ferragni

Per una giornata di lavoro a Milano, Chiara Ferragni ha indossato una giacca da tailleur dando vita a un completo rivisitato. Il blazer monopetto in tweed, che riprende il Grandpa style, quella tendenza per cui si indossano degli abiti e delle silhouettes tipiche dei nostri nonni, è rosso acceso ed è firmato Alessandra Rich. La designer ha realizzato anche una gonna coordinata ma Ferragni ha deciso di abbinare alla giacca strutturata una minigonna in pelle che spezza la formalità della giacca.

Il look di Chiara Ferragni

Sotto al blazer rosso invece di un dolcevita o di una camicia, abbinamenti ideali del tradizionale tailleur, Chiara Ferragni indossa una polo in lana a coste bianche e grigie. A completare il look due accessori da vera fashion victim: gli stivali neri in pelle con fibbia sotto il ginocchio sono firmati Acne Studios. La borsa è un piccolo gioiello visto che si tratta di una mini Kelly, il modello iconico di Hermès, color grigio epsom con finiture dorate davvero rara: viene venduta sui principali siti di reselling a 27mila euro. Lo stesso modello (e lo stesso colore) l'abbiamo visto nell'immenso guardaroba di Kim Kardashian: potrebbe sembrare una cosa usuale per una borsa così celebre ma, essendo le varianti della Kelly davvero rarissime, è una coincidenza non da poco.

Chiara Ferragni con Leone e Vittoria